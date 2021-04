Apre il nuovo Museo del Mare della Stazione Zoologica Dohrn nella Villa Comunale di Napoli

Terminati i lavori nella Villa Comunale di Napoli, nell’ex circolo della Stampa, per la nuova sede del museo DaDom (Darwin-Dohrn) dedicato al mare e alle biodiversità a cura della prestigiosa Stazione Zoologica Anton Dohrn

Un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno di un giardino di oltre 2.500 mq nella Villa Comunale di Napoli sorgerà nell’ex Circolo della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto con il nuovo Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare.

Il complesso è stato recuperato, dopo anni di abbandono, dalla prestigiosa Stazione Zoologica Anton Dohrn, istituzione scientifica di rilievo internazionale, che è l’Istituto Nazionale di Biologia Ecologia e Biotecnologie Marine, che lo ha ristrutturato per realizzare un museo dedicato al mare e alla biodiversità.

La nuova struttura è vicina alla sede principale della storica Stazione zoologica che si trova nella Villa Comunale dal 1872 ed è la Casina del boschetto nella Villa Comunale che aveva ospitato per anni il circolo della Stampa di Napoli ma da tempo era abbandonata e in disuso.

Il Museo del Mare Darwin-Dohrn e la Biblioteca del Mare

Terminati i lavori di ristrutturazione il museo aprirà dopo l’estate. Al via ora l’allestimento per questo nuovo spazio dedicato alla cultura e alla scienza con una straordinaria biblioteca del mare.

Un Museo che sarà destinato alla promozione della conoscenza della biologia marina ed ospiterà una galleria della biodiversità e l’archivio storico costituito da importanti documenti a partire dall’anno della Fondazione della Stazione zoologica, il 1872.

La struttura sarà un centro scientifico-culturale aperto al pubblico per promuovere la conoscenza dell’evoluzione della biodiversità della vita marina. Non mancherà una sala polifunzionale, un laboratorio didattico per gli studenti, un percorso giochi e didattica e un cinema all’aperto.

Nel museo saranno anche collocati strumenti e imbarcazioni utilizzate, nel corso degli anni, per le ricerche marine.

Un’altra sede a Portici della Dohrn con il Centro per Tartarughe Marine

La Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli oltre alla storica sede nella Villa Comunale ha aperto, pochi anni fa, un grande centro di ricerca e cura per le tartarughe marine a Portici nello storico complesso dell’ex Macello Borbonico che è il centro più grande del Mediterraneo.

Nella sede di Portico laboratori di ricerca e un “ospedale” dove curare gli animali feriti, con una nursery per i cuccioli, oltre che esposizioni per la didattica. Il Centro per Tartarughe Marine

