Caccia al Tesoro Botanico e Aperture Speciali al Museo di Pietrarsa

Esplora e Impara: Caccia al Tesoro Botanico al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Mercoledì 1° maggio, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa diventa un affascinante terreno di gioco e scoperta per i più giovani con l’evento “Caccia al Tesoro Botanico”. Un’occasione unica per esplorare la storia ferroviaria e il meraviglioso giardino botanico del sito, imparando sul campo le varietà di piante provenienti da ogni angolo del globo.

Un’avventura educativa per i più piccoli

I bambini, dai 6 ai 10 anni, avranno l’opportunità di partecipare a una vera e propria caccia al tesoro. Guidati da esperti, i piccoli avventurieri potranno navigare attraverso il museo e il suo giardino botanico alla ricerca del “tesoro”, immergendosi in un viaggio didattico tra le numerose specie di piante. Al termine dell’esplorazione, ogni bambino riceverà un attestato di “piccolo botanico”, un ricordo del loro impegno e curiosità.

Orari e organizzazione

Le attività sono programmate in quattro fasce orarie: 11:00, 12:30 e 16:00, con un limite di 15 bambini per turno per vivere un’esperienza appagante e personalizzata. Per garantire la partecipazione, è richiesta la prenotazione anticipata, che può essere effettuata contattando il numero WhatsApp 3356422368. È richiesto un piccolo supplemento di € 2,00 a persona al costo del biglietto per partecipare a questa avventura botanica.

Orari di apertura speciali e promozioni

In concomitanza con il primo maggio, il Museo di Pietrarsa estenderà i suoi orari di apertura, accogliendo visitatori dal 1 al 5 maggio, tutti I giorni dalle 9:30 alle 21:00. Inoltre, non perdete l’occasione di approfittare della “Promo Arlecchino”, che offre un biglietto unico per 2 adulti e 2 ragazzi (di età compresa tra i 6 e i 17 anni) a soli € 15,00, rendendo questa esperienza accessibile a tutta la famiglia.

Caccia al Tesoro Botanico: maggiori informazioni

● Quando: Mercoledì 1° maggio

● Orari: 11:00, 12:30, 1 6 :00

● Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

● Prezzo del Biglietto: € 2,00 (supplemento) oltre al costo del biglietto d’ingresso standard

● Contatti e Informazioni: Prenotazione necessaria via WhatsApp al 3356422368

