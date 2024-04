Alla “Tattoria” la Cucina Napoletana e i sapori antichi della cucina della Nonna

La Magia della Tradizione Culinaria Napoletana

Immersa nel cuore vibrante della tradizione culinaria di Napoli, la Tattoria Cucina Napoletana emerge come una gemma preziosa per gli amanti del buon cibo. Sotto la guida esperta dello Chef Rosario Avolio, meglio conosciuto come Tatto Chef, questo locale è un vero e proprio tempio delle ricette tradizionali, tramandate di generazione in generazione. L’autenticità e la passione sono palpabili in ogni piatto che esce dalla cucina di questa osteria unica.

L’Origine di un Nome Carico di Storia

La Tattoria Cucina Napoletana deve il suo nome a un affettuoso aneddoto familiare. “Tatto” è il soprannome dato allo Chef Rosario dai suoi nipoti, un gioco di parole che unisce il suo cognome al termine napoletano per “zio”. Questo legame familiare non è solo nel nome ma è il cuore verace dietro ogni piatto, rendendo ogni esperienza culinaria un ricordo familiare da conservare. Perché Andare a Mangiare alla Tattoria Cucina Napoletana

La domanda più importante che sorge spontanea è: perché scegliere la Tattoria per una serata speciale o un semplice pasto con gli amici? E’ una scelta che va oltre il semplice nutrirsi. Questo locale rappresenta l’autenticità della cucina casalinga di Napoli, con piatti che sono pilastri della gastronomia locale come la pasta e patate e la celebre genovese. Ogni boccone è un tuffo nelle tradizioni culinarie, un viaggio indietro nel tempo nelle cucine delle nonne napoletane. Un Viaggio nel Gusto: Menu e Specialità

Il menù della Tattoria è un omaggio alla cucina napoletana, curato minuziosamente da Chef Tatto. Tra i piatti più acclamati, troviamo la pasta e patate, la genovese, il risotto “alla Tatto” con vellutata di zucchine, crema di basilico e vongole veraci, e l’arancino bianco rivisitato, un capolavoro che unisce salame Napoli, Parmigiano Reggiano DOP, fior di latte di Agerola e pepe nero. Non mancano classici rivisitati come Tranci di Pollo alla Genovese e la Pasta e Piselli al forno con provola. L’esperienza è un viaggio nei ricordi

Gli ospiti della Tattoria amano gustare i sapori della tradizione. L’immancabile richiamo a quei profumi che evocano i ricordi di un’epoca in cui non c’era internet e il telefono era con il filo. Un’epoca che risiede nella nostra memoria, nei ricordi quando andavamo a casa della nonna e lei cucinava per tutti. Ecco lo stile e la visione di Tatto Chef.

L’Atmosfera Unica della Tattoria

La Tattoria Cucina Napoletana offre un’atmosfera che è tanto parte dell’esperienza quanto il cibo stesso. Lo stile della trattoria – osteria, fresco e accogliente, evoca un giardino incantato, dove ogni ospite viene accolto con calore. Ogni piatto non solo delizia il palato ma racconta anche una storia di passione e tradizione culinaria. Tatto Chef ti aspetta al Vomero per un’Esperienza Unica

Alla Tattoria Cucina Napoletana non è solamente mangiare fuori, è immergersi in un’esperienza culinaria che riporta indietro nel tempo, celebrando i sapori autentici e l’amore per la cucina tradizionale napoletana. Con lo Chef Tatto ai fornelli, ogni piatto promette una fusione di gusto e genuinità, un tributo vivente alla cucina delle Nonne che continua a conquistare i palati di chi entra in questo ristorante incantevole.

Info e contatti

Sede : Piazza Cosimo Fanzago 117 Napoli (Vomero P.zza Bernini)

: Piazza Cosimo Fanzago 117 Napoli (Vomero P.zza Bernini) Tel : 081 043 1927

: 081 043 1927 Orari : 12.00 – 15.30 // 19.30 – 24.00

