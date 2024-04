Notte al Museo in sacco a pelo a Città della Scienza a Napoli: Esplora la Natura

© Marco Criscuolo for Napoli da Vivere

A Napoli un bell’evento per bambini a Città della Scienza tra divertimento e conoscenza. Una straordinaria Notte da passare al Museo tra giochi, esperimenti e visite notturne andando a dormire nel museo in sacco a pelo

Martedì 30 aprile 2024 Città della Scienza a Napoli propone l’iniziativa “Notte al Museo” intitolata Esplora la Natura. Una bella esperienza riservata a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni che prevede vari eventi, una visita notturna del giardino di Città della Scienza e poi tutti a dormire sotto le stelle del Planetario.

Una bella iniziativa che propone un programma ludico e al tempo stesso educativo con giochi di socializzazione per facilitare nuove amicizie, momenti conviviali per cenare tutti insieme per poi immergersi nel tema della serata grazie al coinvolgimento dei comunicatori scientifici.

Anche una visita notturna al giardino di Città della Scienza e poi tutti a nanna

I piccoli esploratori saranno accompagnati nella visita notturna del giardino di Città della Scienza per ascoltare i suoni della natura, riconoscere gli animali che abitano lo stagno e fare tante nuove scoperte.

Poi i piccoli ospiti visiteranno la mostra Insetti & Co. per osservare, udire e toccare da vicino il mondo dei simpatici invertebrati…Per scoprire cosa mangiano, come si riproducono, dove vivono e mille altre curiosità. E infine, tutti a nanna sotto il cielo stellato del Planetario, un’esperienza unica per veri scienziati in erba!

Notte al Museo: a Città della Scienza

Evento per bambini e bambine dai 5 agli 11 anni.

Arrivo dei bambini alle ore 20.00 di martedì 30 aprile

Ritiro dei bambini alle ore 8 di mercoledì 1° maggio

I bambini dovranno portare: sacco a pelo, dentifricio e spazzolino da denti, tuta che fungerà anche da pigiamino, calzini antiscivolo o pantofole, torcia e borraccia

L’attività si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di bambini.

Prezzo € 55.00 per ciascun bambino

Per maggiori info e prenotazioni – tel. 081.7352.222 – whatsapp 329 463 1667

Evento ufficiale Città della Scienza

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.