Festa della Braciola a San Marcellino, in provincia di Caserta

Festa per due giorni a San Marcellino con tanto buon cibo ma anche musica e eventi interessanti per una festa che ci consentirà di gustare di gustare le buone braciole ma anche altro buon cibo della zona

Sabato 27 e domenica 28 aprile 2024 in Piazza Municipio a San Marcellino, in provincia di Caserta, si terrà la Festa della Braciola 2024.

Due giorni di festa a San Marcellino con tanto buon cibo ma anche buona musica e eventi interessanti per una festa che ci consentirà di gustare di gustare le bontà del territorio, preparate con passione dagli chef locali e dagli organizzatori dell’evento.

Il Programma della festa della Braciola di San Marcellino

La festa della Braciola in piazza Municipio a San Marcellino inizierà alle ore 19.00 di sabato 27 aprile con la sfilata dalla Banda Musicale e poi dopo ci sarà l’apertura degli stand gastronomici e uno spettacolo dei Bottari.

Domenica si inizia con l’apertura degli stand alle 20 e poi, da Made in sud, uno spettacolo con Mino Abacuccio. Naturalmente non mancheranno tanti ottimi prodotti tipici locali ed in particolare la buona braciola, che è un piatto tipico della Campania.

Festa della Braciola 2024 – San Marcellino

sabato 27 aprile 2024

ore 19.00 sfilata dalla Banda Musicale

ore 20,00 apertura degli stand e della Festa della Braciola

a seguire lo spettacolo di Stani Roggiero e i Bottari della Cantica Popolare

domenica 28 aprile 2024

ore 20,00 – apertura degli stand gastronomici

a seguire spettacolo di Mino Abacuccio dai programmi televisivi di “Made in Sud” e “Made in Italy”.

Maggiori informazioni – Festa della Braciola a San Marcellino

