Serata Settecento, Napoli incontra Venezia: concerto a San Domenico Maggiore

Concerto per soli coro e orchestra a Napoli nella straordinaria Basilica di San Domenico Maggiore

Mercoledì 1 maggio 2024, alle ore 19, si terrà “Serata Settecento: Napoli incontra Venezia” uno straordinario concerto da non perdere nella Basilica di San Domenico Maggiore a Napoli.

Sul palco l’Orchestra d’Archi “F. Veniero” con tanti bravi musicisti e solisti del Teatro San Carlo assieme ai 45 elementi del Coro Polifonico Flegreo. Direttore e Concertatore il Maestro Nicola Capano, del Teatro di San Carlo, per una serata veramente straordinaria in cui, in prima assoluta, verrà eseguito anche Te Deum per soli Coro e Orchestra di Francesco Durante dai manoscritti originali. La serata sarà introdotta da Riccardo Canessa.

Serata Settecento: Napoli incontra Venezia – Programma

F. Durante: Te Deum Prima assoluta del manoscritto originale per Soli – Coro – Orchestra

: Concerto in LA Minore per 2 violini ed Orchestra Solisti: Sergio Carnevale – Isabella Parmiciano A. Vivaldi: Gloria RV589 per Soli – Coro – Orchestra Soprano: Valeria Attianese, Contralto: Annamaria Napolitano, Tenore: Leopoldo Punziano, Basso: Raffaele Pisani

Direttore e Concertatore: Maestro Nicola Capano

Coro Polifonico Flegreo e L’Orchestra d’Archi “F. Veniero”

Serata Settecento a San Domenico Maggiore: informazioni

