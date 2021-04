Galleria Borbonica riapre a Napoli: un viaggio affascinante nel sottosuolo della città

Un percorso straordinario e unico nelle viscere della terra che ci consente di fare un viaggio nella storia della città. Un’affascinante e grande cavità sotterranea di Napoli che si estende sotto la collina di Pizzofalcone, nelle vicinanze di Palazzo Reale e piazza del Plebiscito.

Ripartono da venerdì 30 aprile 2021 le visite guidate nella straordinaria Galleria Borbonica un’opera grandiosa voluta dal Re Ferdinando II per creare una via di collegamento sotterranea tra Palazzo Reale e le varie caserme della zona, in particolare con la Caserma della Vittoria e la Caserma della Cavallerizza.

Gli spazi enormi e le altissime volte scavate nel tufo che la caratterizzano, consentono, in piena sicurezza, un affascinante viaggio nei cunicoli realizzati dai Borbone sotto la collina di Pizzofalcone e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza in vigore.

La Galleria Borbonica di Napoli

Visitare la Galleria Borbonica significa scendere nelle viscere della terra e fare un viaggio nella storia della città, La Galleria Borbonica è una grande cavità sotterranea di Napoli che si estende sotto la collina di Pizzofalcone, nelle vicinanze di Palazzo Reale e piazza del Plebiscito. In caso di necessità i soldati potevano raggiungere rapidamente il Palazzo Reale passando nelle grotte e la Famiglia Reale aveva una rapida via di fuga verso il mare.

Oggi la galleria Borbonica è uno straordinario sito che si può ammirare con diverse visite guidate, dalle classiche passeggiate a quelle speciali in zattera o con percorsi di tipo speleologico.

Come visitare la Galleria Borbonica a Napoli

Percorsi: Percorso Standard, la Via delle Memorie, il Percorso Avventura e lo Speleo Light.

obbligatoria Contatti e prenotazioni: 366 248 4151 – 081 764 5808 – mail@galleriaborbonica.com

