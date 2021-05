4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 21 al 23 maggio 2021

Ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti e in sicurezza, i luoghi più belli della nostra terra

Gli eventi sono quasi proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Per questo fine settimana anche tante visite guidate per il Maggio dei Monumenti.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Sabato 22 maggio – I Quartieri inCantati: passeggiata tra cultura e canto dal Corso Vittorio Emanuele a Via Toledo

Un tour, una passeggiata culturale tra storia e canto, dove la musica napoletana e i suoi protagonisti vi accompagneranno dal corso Vittorio Emanuele a via Toledo, passando attraverso i Quartieri Spagnoli. Alla guida, Antonella Rizzo, si affiancherà Debora Rimonti con i suoi romantici e ironici intervenne canori. L’evento è curato da Artèpolis a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza (distanziamento sociale, mascherine e gruppi di massimo 15 persone)

Appuntamento : ore 15.30 stazione funicolare centrale corso Vittorio Emanuele.

: €12 a persona, €22 a coppia, €6 minori 6-14 anni, gratis bambini 0-6 anni. (Ingresso facoltativo al Caruso Place con soft drink: +8€) – (Sconto di 1€ a persona sulla successiva prenotazione con Artépolis) Organizzazione : Artèpolis informazioni e prenotazione obbligatoria 3466244062 artepolis.naples@gmail.com

Sabato 22 e Domenica 23 maggio – Maschio Giochino – Caccia a castello

Tra i tanti eventi proposti nell’ambito del Maggio dei Monumenti vi segnaliamo uno per bambini che si terrà nel prossimo weekend. Si tratta di una visita ludico culturale alla scoperta di uno dei Castelli napoletani. L’evento si chiama Giochi a Castello e si terrà nello splendido Maschio Angioino. Si tratta di una visita gioco con caccia al tesoro al Castel Nuovo con mappe, indizi ed indovinelli. (per bambini dai 7 agli 11 anni) Date di svolgimento Sabato 22 Maggio alle 16.00 / Domenica 23 Maggio alle 11.00.

L’evento è curato da Wander Italy For Kids a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza. I gruppi saranno di massimo 20 bambini, guidati da una guida autorizzata ed un’assistente.

Appuntamento : Sabato alle 16, Domenica alle 11. luogo comunicato alla prenotazione

: La quota di partecipazione è di € 10 a bambino. La durata di ogni visita gioco è di circa due ore. Organizzazione : Wander Italy For Kids Prenotazione obbligatoria e informazioni Wander Italy Tours S.R.L.S info@wanderitaly.eu – 339 6773715 – 339 4776080

Domenica 23 Maggio – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Appuntamento : L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

: € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito. Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

Sabato 22 maggio – Il Complesso Monumentale Donnaregina a Napoli

Nella giornata di sabato pagando il solo biglietto d’ingresso di 6 euro, si potrà partecipare ad una visita guidata con un esperto che ci farà conoscere così tutte le grandi bellezze che ci sono a Donneregina tra la chiesa trecentesca di Donnaregina Vecchia. L’evento è curato dal Museo Diocesano di Napoli a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : Complesso Monumentale Donnaregina Largo Donnaregina, Napoli Sabato alle ore 10 alle 12 e alle 15. Possibilità di visita anche la domenica

: 6,00€ adulti comprensive di visite guidate agli orari previsti Organizzazione : Museo Diocesano Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. – prenotazione: 081 5571365

