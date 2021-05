Giornata Mondiale del Gioco 2021: una settimana di eventi nei parchi di Napoli

Per una settimana i parchi comunali di Napoli si trasformeranno in un parco ludico all’aperto per la Giornata Mondiale del Gioco con tante iniziative e eventi per bambini e famiglie

La Giornata Mondiale del Gioco si sta svolgendo a Napoli con tanti eventi e iniziative che si terranno da sabato 22 a sabato 29 maggio 2021. Tanti appuntamenti ludico-ricreativi nei parchi comunali dedicati ai bambini che potranno giocare insieme, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti, per l’edizione 2021 della Giornata Mondiale del Gioco.

Tanti appuntamenti, su prenotazione, tra giochi, laboratori ludici, sperimentazioni, letture e divertimento con oltre 30 attività proposte dagli organizzatori, coordinate dalla coop Sociale Progetto Uomo, per il progetto “Una Città per Giocare” promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli. Tutti eventi e percorsi territoriali basati sull’utilizzo del gioco come buona prassi di cittadinanza basati sul tema di quest’anno che è “Gioco, identità e partecipazione”. Eventi in sicurezza e ridimensionati per l’emergenza che terranno conto del fatto che giocare è un diritto per i più piccoli e per le famiglie che li accompagneranno. Gli eventi sono su prenotazione per rispettare le norme di sicurezza vigenti.

Giornata Mondiale del Gioco – eventi dal 22 al 29 maggio 2021

27 giovedì 16:30 > 18:30 Giardino dei Miracoli – Sanità Ludobus Artingioco Attività Ludiche all’aperto a cura di ass. Pegaso -Ludoteca Cittadina con la partecipazione della Rete Educativa Rione Sanità 50 bambini + accompagnatori

27 giovedì 16:30 > 18:30 Parco Costantino – Soccavo Laboratorio di pittura nella natura: Il prato fiorito di H.Tullet a cura di Storie a Manovella Ludoteca all'aperto a cura di ass. La Piazzetta 20 bambini + accompagnatori

28 venerdì 16:00 > 18:00 Spazio Lettura Liberi per Crescere – via concezione a Montecalvario 26, Inaugurazione dello scaffale dei giochi: Giochiamo insieme adulti e bambini, 7 bambini + accompagnatori

28 venerdì 19:30 Match di inFormazione ludica Didattica Ludica, Gioco per Imparare VS Ludopedagogia, Gioco per Essere, Evento di inFormazione online – diretta facebook fb:Una città per giocare

29 sabato 16:00 > 18:00 Spazio Lettura Liberi per Crescere – via concezione a Montecalvario 26, Letture in Gioco, 7 bambini + accompagnatori

Spazio Lettura Liberi per Crescere – via concezione a Montecalvario 26, Letture in Gioco, 7 bambini + accompagnatori 29 sabato 10:30 > 13:30 Parco Troisi – San Giovanni Ludobus Artingioco Spettacolo “Il Trattore volante” a cura di Storie a Manovella Laboratorio creativo a cura di Storie a Manovella Laboratorio di autocostruzione di giochi a cura di Ludofficina Torneo cittadino di Kubb 60 bambini + accompagnatori.

Info e Adesioni info@unacittapergiocare.it (sarà possibile prenotare per una singola famiglia).

