Il “Vagone della Memoria” nel Parco Vanvitelliano del Fusaro

Un vagone utilizzato per portare gli ebrei ad Auschwitz – Birkenau è stato installato nel Parco Vanvitelliano del Fusaro: un primo passo verso un “Centro di documentazione della Shoah e dell’ebraismo meridionale”

Un avvenimento straordinario a Bacoli: nel Parco Vanvitelliano del Fusaro è stato installato in questi giorni il “Vagone della Memoria”, un carro merci risalente al periodo della II guerra mondiale, utilizzato dal Brennero per portare gli ebrei italiani nei campi di sterminio di Auschwitz – Birkenau.

Un vagone che fu anche utilizzato per trasportare nei campi di concentramento nazisti i civili e i soldati italiani fatti prigionieri dopo l’8 settembre 1943.

Uno straordinario reperto, unico nel Sud Italia, finora conservato nel Museo dello Sbarco di Salerno e che è un pezzo rarissimo. Nel nostro paese ne esistono infatti solo altri quattro conservati nella stazione di Milano al binario 21, da dove partivano i convogli allestiti dai nazisti.

Il Vagone a Bacoli nel Compendio Borbonico del Fusaro

Il vagone è una straordinaria testimonianza storica ed è un primo passo per la costituzione di un “Centro di documentazione della Shoah e dell’ebraismo meridionale”, un archivio della memoria che potrà essere allestito in maniera stabile a Bacoli, in località Miliscola.

Qui infatti si ricorda l’ospitalità del popolo bacolese agli esiliati ebrei nei pressi di Villa Scalera dove una comunità ebraica trovò accoglienza durante la fuga dai luoghi di sterminio. Quando l’emergenza in atto lo permetterà saranno organizzate visite guidate aperte alla comunità.

