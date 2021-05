Riaperta al pubblico Città della Scienza con le grandi mostre e lo straordinario Planetario

© Napoli da Vivere

Riapre Città della Scienza a Napoli con un biglietto speciale su prenotazione per museo+planetario a soli 5€ con gratuità per il personale sanitario e per i cittadini di Bagnoli. Si torna in tutta sicurezza a conoscere e a giocare con la scienza

Città della Scienza ha riaperto al pubblico e si potrà visitare per 4 giorni a settimana dal giovedì a domenica dalle 9:30 alle 16:30. La grande area del polo scientifico di Bagnoli, con i suoi vasti spazi all’aperto, sarà a disposizione di visitatori, famiglie e soprattutto bambini e ragazzi, per tornare in tutta sicurezza a conoscere e a giocare con la scienza.

Per rispettare le normative di sicurezza e consentire il distanziamento ci saranno capienza ridotta e fasce orarie di ingresso alle 10.00-12.00;12.00-14.00;14.00-16.00. Il biglietto sarà unico e ridotto museo+planetario a soli 5€ con gratuità per il personale sanitario + un accompagnatore e per i cittadini di Bagnoli (sempre e solo su prenotazione).

Per l’ingresso è obbligatoria la prenotazione inviando una mail a: contact@cittadellascienza.it. Sarà effettuata la misurazione della temperatura corporea all’ingresso e l’obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini dai 6 anni.

Le grandi mostre e lo straordinario Planetario

Da non perdere il grande museo di Corporea per stupire piccoli e grandi con un bel viaggio alla scoperta del corpo umano, e poi aperto anche l’eccezionale Planetario, che è il più grande e avanzato Planetario 3D d’Italia con il suo diametro di 20 metri, ben 120 posti a sedere. Un luogo straordinario con le più avanzate tecnologie al mondo, che ci farà ancora sognare ad occhi aperti con le meraviglie dell’Universo.

Non mancheranno anche le recenti novità con le due mostre Antartide, per tuffarsi nei ghiacci del continente estremo, ed Extreme Tour, per conoscere quanta grandezza si cela in minuscoli organismi che alimentano la vita nei più disparati ambienti, a diverse latitudini.

