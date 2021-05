Maggio dei Monumenti al Petraio con visite, musica e teatro tra le bellezze antiche di una zona stupenda di Napoli

© Napoli da Vivere

Un evento particolare che, per tre giorni, ci farà scoprire le bellezze paesaggistiche e culturali dell’antica zona del Petraio a Napoli sensibilizzando anche le persone sulle tematiche ambientali e di conservazione del patrimonio artistico e culturale

Una tre giorni speciale per conoscere le grandi bellezze della zona del Petraio a Napoli, tra la collina del Vomero e il centro storico.

Da venerdì 28 a domenica 30 maggio 2021 si potrà conoscere questa zona bellissima della città con visite guidate ma anche con eventi musicali e teatrali grazie a associazioni turistiche e culturali locali, della V Municipalità Vomero-Arenella.

Tanti eventi che ci faranno conoscere zone straordinarie come i Gradini del Petraio, Salita del Petraio, Rampe del Petraio, Largo del Petraio e Vico del Petraio per divulgare le ricchezze paesaggistiche e culturali della zona del Petraio.

Tutti gli eventi in programma si svolgeranno per tre giorni nell’ultimo week end del mese di maggio nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2021 in collaborazione con varie associazioni turistiche e culturali tra cui TouringClub Italia, QuoVadis Napoli, Insolitaguida Tour, Asd L’intrecciata, Tecla, Compagnia Teatrale “Cuori di Maschera”, Tipografia Velletri, VomeroMagazine

Maggio al Petraio 2021 – Programma di massima

Maggio al Petraio si svolgerà nell’ultimo weekend di maggio e in particolare venerdì 28 maggio (ore 16:00-21:00), sabato 29 maggio (ore 10:00-21:00) e domenica 30 maggio (ore 10:00-21:00). Alcuni eventi possono essere a pagamento: chiedere informazioni ai numeri indicati

Venerdì 28 maggio 2021 – dalle 16:30 alle 21:00

16:30 – 18:30 “Alla scoperta del Liberty” – Visita guidata a cura di Quo Vadis Napoli (durata circa 2 ore) – Info e prenotazioni: 3887591856

Visita guidata a cura di Quo Vadis Napoli (durata circa 2 ore) – Info e prenotazioni: 17:00 – 21:00 “Petraio in Musica” – Esibizioni musicali di giovani artisti emergenti, canti tradizionali napoletani, artisti di strada e tanto altro

Esibizioni musicali di giovani artisti emergenti, canti tradizionali napoletani, artisti di strada e tanto altro 18:30 – 19:15 “Proiezione: Estratti dal film “Le bal” di Ettore Scola 1982” – A cura de L’Intrecciata (durata 45 minuti) – Info e prenotazioni: 3333544676

A cura de L’Intrecciata (durata 45 minuti) – Info e prenotazioni: 19:15 – 19:45 “Assoli di teatrodanza: “Lei e l’invisibile” – “Spaesamenti” – “Tracce”” – A cura de L’Intrecciata (durata 30 minuti) – Info e prenotazioni: 3333544676

Sabato 29 maggio – dalle 10:00 alle 21:00

10:00 – 12:00 “Napoli: La veduta del Vomero tra Liberty ed Ecletismo, passeggiata tra le residenze napoletane contemporanee” – A cura del Touring Club Italiano – Club di Territorio di Napoli (durata 2 ore) -Info e prenotazioni: 3351272933

A cura del Touring Club Italiano – Club di Territorio di Napoli (durata 2 ore) -Info e prenotazioni: 11:45 – 12:30 “Proiezione: Estratti dal film “Le bal” di Ettore Scola 1982” – A cura de L’Intrecciata (durata 45 minuti) Info e prenotazioni: 3333544676

A cura de L’Intrecciata (durata 45 minuti) Info e prenotazioni: 12:00 – 21:00 “Petraio in Musica” – Esibizioni musicali di giovani artisti emergenti, canti tradizionali napoletani, artisti di strada e tanto altro

Esibizioni musicali di giovani artisti emergenti, canti tradizionali napoletani, artisti di strada e tanto altro 12:30 – 13:00 “Assoli di teatrodanza: “Lei e l’invisibile” – “Spaesamenti” – “Tracce”” – A cura de L’Intrecciata (durata 30 minuti) – Info e prenotazioni: 3333544676

A cura de L’Intrecciata (durata 30 minuti) – Info e prenotazioni: 18:00 – 20:00 “Tramonto al Petraio” – Visita guidata a cura di Insolitaguida Napoli (durata circa 2 ore) Info e prenotazioni: 3389652288

Domenica 30 maggio 2021 – dalle 10:00 alle 21:00

10:00 – “Alla scoperta del Petraio” – Visita guidata a cura di Quo Vadis Napoli (durata circa 2 ore) Info e prenotazioni: 3887591856

Visita guidata a cura di Quo Vadis Napoli (durata circa 2 ore) Info e prenotazioni: 12:00 – 21:00 “Petraio in Musica” – Esibizioni musicali di giovani artisti emergenti, canti tradizionali napoletani, artisti di strada e tanto altro.

Maggiori informazioni – Maggio al Petraio programma ufficiale

Maggiori informazioni – Maggio al Petraio Facebook

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata