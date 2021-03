Tango nel cuore di Napoli: la musica non si ferma e va nei luoghi simbolo della città

Teatri e luoghi della cultura chiusi ma la musica non si ferma a Napoli e va per le strade, nei luoghi simbolo della città: la Galleria Umberto II e il colonnato di Piazza del Plebiscito

Due giovani musicisti di Napoli, Stella Manfredi e Luigi Castiello, ci propongono un breve filmato, ma molto bello, con della bella musica dal vivo in due luoghi simbolo di Napoli, tra i più apprezzati al mondo: la Galleria Umberto II e Piazza Plebiscito. Due luoghi che divengono una suggestiva scenografia per un tango appassionato in uno dei momenti più bui nella storia per la musica e per l’arte, a causa della prolungata chiusura di teatri e luoghi della cultura.

La violinista Stella Manfredi ed il produttore Luigi Castiello ci ricordano che la musica c’è e ci sarà sempre, anche in questo periodo particolare: un tango appassionato con il violino che si fonde alla musica elettronica incorniciato dalla bellezza della città e con i due ballerini, Domenico Benvenuto e Nati Miqueiro che si muovono, con passione, in attesa che tutto torni come prima.

Ringraziamo Stella Manfredi (violino) e Luigi Castiello (basso&elettronica) i due musicisti napoletani, formatisi nei conservatori San Pietro a Majella di Napoli e Domenico Cimarosa di Avellino, per questa loro proposta. I due artisti sono fondatori di KamAak, progetto di musica inedita strumentale, volto alla creazione di musica per immagini.

