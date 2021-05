Riaprono a Forio d’Ischia gli straordinari Giardini la Mortella, anche con concerti

Un luogo straordinario e incantato che ci fa conoscere la bellezza dell’isola verde tra piante e fiori eccezionali ma anche paesaggio, cultura e musica

Riaprono, in pieno splendore primaverile, i Giardini La Mortella di Ischia tra Camelie tardive e le prime fioriture delle Ninfee nei vari specchi d’acqua del giardino. Fiori straordinari e piante che arrivano da tutte le parti del mondo che sono state portate negli anni in questo incredibile giardino mediterraneo che ora è in piena fioritura. I Giardini La Mortella, Fondazione Walton, furono creati ad hoc a partire dal 1956 dal famoso architetto paesaggista Russell Page su incarico della sig.ra Walton e sono divisi in due parti: un giardino più basso, nella Valle, ed un giardino superiore sulla Collina terrazzato con muri a secco.

C’è di tutto nei Giardini La Mortella di Ischia, tra lavande, gladioli, papaveri, camelie che vivono assieme a piante particolarissime che vengono da paesi lontani, dall’America all’Australia all’Africa, fino al Giappone, paesi cha hanno in comune solo un clima simile al nostro. Un luogo straordinario, curatissimo e bellissimo che merita una visita.

Non solo giardini e piante eccezionali alla Mortella

I giardini rimarranno aperti al pubblico dal 13 maggio al 31 ottobre 2021 nei giorni di Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18). Si può prenotare il biglietto al telefono al n. 081-986220, ma è anche possibile acquistarlo direttamente sul posto.

L’accesso sarà consentito con mascherina, senza assembramenti mantenendo il distanziamento. Nei weekend riprenderanno anche, in sicurezza i concerti di musica da camera per la stagione 2021 al prezzo d’ingresso di 20 euro a persona con la visita del giardino inclusa.

Nei Giardini La Mortella in collaborazione con Platypus Itinerary si potranno effettuare anche delle visite guidate su prenotazione visite guidate, al costo è di euro 15,00 a persona nei seguenti orari:

Martedì: alle 10:30 e alle 16:30

Giovedì: alle 10:30 e alle 15:15

Sabato: alle 10:30

Per ulteriori informazioni e la prenotazione: 081-990118

Giardini La Mortella: prezzi, orari e date

Quando: dal 13 maggio al 31 ottobre 2021

dal 13 maggio al 31 ottobre 2021 Dove: Via Francesco Calise Operaio Foriano, 45, Forio d’Ischia

Via Francesco Calise Operaio Foriano, 45, Forio d’Ischia Prezzo biglietto: € 12,00 – Intero € 10,00 – Ridotto – € 7,00 – Ridotto Bambini da 6 a 11 anni – Gratuito Bambini fino 5 anni.

€ 12,00 – Intero € 10,00 – Ridotto – € 7,00 – Ridotto Bambini da 6 a 11 anni – Gratuito Bambini fino 5 anni. Contatti e informazioni: 081.986220 Giardini La Mortella

