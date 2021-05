Magicamente: spettacoli teatrali nel Chiostro di San Domenico Maggiore

Il Maggio dei Monumenti 2021 si sta rivelando, anche in questo difficile anno, un formidabile contenitore per far ripartire la cultura a Napoli. Assieme a visite guidate, mostre e vari eventi ripartono anche gli spettacoli in sicurezza: E riprendono quelli teatrali al Chiostro di San Domenico Maggiore

Con il Maggio dei Monumenti 2021 riprendono gli spettacoli teatrali del Teatro de Il Pozzo e il Pendolo con una “minirassegna” dal titolo MagicaMente. Tre spettacoli per riaccendere il Chiostro di San Domenico Maggiore, per raccontare la nostra città con tre storie, tre epoche, tre autori e un’unica protagonista, Napoli.

Gli spettacoli sono “Andar per Fantasmi” da Matilde Serao, “Febbre, per il Commissario Ricciardi” di Maurizio de Giovanni e “Tu, mio” di Erri De Luca e andranno in scena al Chiostro di San Domenico per tre giorni diversi alle ore 19,30.

Gli spettacoli del “Il Pozzo e il Pendolo” al Chiostro di San Domenico Maggiore

14 maggio ore 19,30 – Andar per fantasmi da Matilde Serao di Annamaria Russo – Le vicende dei fantasmi innamorati che popolano la nostra magica città, le note struggenti della tradizione partenopea dal ‘600 all’800. Sulle note di antiche canzoni accompagnati da una compagnia di guitti d’altri tempi si può davvero partire per viaggio immaginario tra ombre storie e leggende perse nella nebbia del passato. Convento San Domenico Maggiore – Cast: Marco Palumbo, Andrea de Rosa, Marianita Carfora, Peppe Papa – A cura di: Teatro il Pozzo e il Pendolo – Costo: biglietto d’ingresso ridotto 12 euro intero 16 euro – Info ( telefono/ e-mail /sito internet): 0815422088/ 3339098804/3473607913 @ info@ilpozzoeilpendolo.it

Le vicende dei fantasmi innamorati che popolano la nostra magica città, le note struggenti della tradizione partenopea dal ‘600 all’800. Sulle note di antiche canzoni accompagnati da una compagnia di guitti d’altri tempi si può davvero partire per viaggio immaginario tra ombre storie e leggende perse nella nebbia del passato. Convento San Domenico Maggiore – Cast: Marco Palumbo, Andrea de Rosa, Marianita Carfora, Peppe Papa – A cura di: Teatro il Pozzo e il Pendolo – Costo: biglietto d’ingresso ridotto 12 euro intero 16 euro – Info ( telefono/ e-mail /sito internet): 0815422088/ 3339098804/3473607913 @ info@ilpozzoeilpendolo.it 21 maggio ore 19,30 – Febbre, per il commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni – La passione brucia il sangue, gli occhi, la vita. La passione è una febbre che non lascia scampo. Ti scivola dentro, a tradimento. Coglie l’attimo in cui l’anima è scoperta e si fa strada dagli occhi, per invadere il cuore, le viscere, il cervello. La passione è una febbre che si insinua, un morbo letale e democratico che devasta senza riguardo ricchi e poveri, uomini e donne, buoni e cattivi, giovani e vecchi . – Convento San Domenico Maggiore – Cast: Paolo Cresta A cura di: Teatro il Pozzo e il Pendolo Costo: biglietto d’ingresso ridotto 12 euro intero 16 euro Info ( telefono/ e-mail /sito internet): 0815422088/ 3339098804/3473607913 @ info@ilpozzoeilpendolo.it

La passione brucia il sangue, gli occhi, la vita. La passione è una febbre che non lascia scampo. Ti scivola dentro, a tradimento. Coglie l’attimo in cui l’anima è scoperta e si fa strada dagli occhi, per invadere il cuore, le viscere, il cervello. La passione è una febbre che si insinua, un morbo letale e democratico che devasta senza riguardo ricchi e poveri, uomini e donne, buoni e cattivi, giovani e vecchi Convento San Domenico Maggiore – Cast: Paolo Cresta A cura di: Teatro il Pozzo e il Pendolo Costo: biglietto d’ingresso ridotto 12 euro intero 16 euro Info ( telefono/ e-mail /sito internet): 0815422088/ 3339098804/3473607913 @ info@ilpozzoeilpendolo.it 28 maggio ore 19,30 – Tu, mio di Erri De Luca – Una storia d’amore straniante, sullo sfondo dell’isola d’Ischia. Il mare, la musica, le voci dei pescatori e quelle più lontane di una guerra finita da poco: l’affresco di un’ epoca e di un’ età difficili.- Convento San Domenico Maggiore Cast: Nico Ciliberti e Giacinto Piracci – A cura di: Teatro il Pozzo e il Pendolo – Costo: biglietto d’ingresso ridotto 12 euro intero 16 euro – Info : 0815422088/ 3339098804/3473607913 @ info@ilpozzoeilpendolo.it

Maggiori informazioni Il Teatro de Il Pozzo e il Pendolo

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata