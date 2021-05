La Campania ha 19 Bandiere Blu per l’Estate 2021: le spiagge più belle

19 località in Campania, della provincia di Salerno e di Napoli, hanno conquistato l’ambito riconoscimento basato sulla qualità delle acque e sul rispetto dell’ambiente.

Grandi novità quest’anno per l’assegnazione delle bandiere blu, riconoscimenti che si basano su ben 32 criteri di valutazione e danno un vero a proprio “sigillo di qualità” ai nostri mari e alle belle località costiere italiane. Prima in Italia si conferma la Liguria sempre con 32 località, mentre sale in seconda posizione quest’anno la Campania, sempre con 19 Bandiere. La Campania l’anno scorso era al terzo posto e quest’anno sorpassa la Toscana che va al terzo posto.

La situazione in Campania, la seconda Regione italiana premiata

In Campania 5 località in provincia di Napoli e ben 14 in provincia di Salerno portano a 19 le località premiate nella nostra regione. La parte del leone quest’anno l’ha fatta il Cilento che è praticamente quasi tutto zona blu con ben tredici bandiere in meno di 200 chilometri di costa e quest’anno, nel Cilento, è entrata anche Camerota, new entry nella classifica regionale,

A Camerota hanno inaugurato ben tre impianti di depurazione in un anno e sono stati premiati anche per gli altri parametri di valutazione quali assenza di barriere architettoniche, alta percentuale di raccolta differenziata e tanti progetti di educazione ambientale.

Le spiagge bandiera Blu in provincia di Napoli

Vico Equense – Bikini, Scrajo Mare, Marina di Vico, Marina di Seiano Ovest Porto, Capo La Gala Piano di Sorrento – Marina di Cassano Sorrento – San Francesco/Marina grande, Riviera di Massa Massa Lubrense – Baia delle Sirene, Marina di Puolo, Recommone Anacapri – Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra

Le spiagge bandiera Blu in provincia di Salerno

Positano – Spiaggia Arienzo, Spiaggia Fornillo Capaccio – Licinella, Varolato/La Laura/Casina D’Amato, Foce Acqua dei Ranci Agropoli – Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina Castellabate – Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro Montecorice – San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello San Mauro Cilento – Mezzatorre Pollica – Acciaroli, Pioppi Casal Velino – Lungomare/Isola, Dominella/Torre Ascea – Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea Pisciotta – Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/ Marina Acquabianca Centola – Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella Camerota – Cala Finocchiara, San Domenico Vibonati – Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto Sapri – Cammarelle, San Giorgio

Maggiori informazioni – Bandiere Blu in Italia

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata