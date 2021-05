The Space Cinema e UCI Cinemas riaprono le sale a Napoli e in Campania

Riaperte anche le sale cinematografiche a Napoli e in Campania delle grandi catene come The Space Cinema e UCI Cinemas con spettacoli sempre in sicurezza

Riaprono in sicurezza i cinema a Napoli e in Campania e dopo le aperture del cinema Vittoria e del Cinema Plaza, storiche sale del Vomero e del Modernissimo vicino Piazza Dante ripartono anche le grandi sale di catene nazionali.

The Space Cinema riapre le sale di Napoli, a viale giochi del Mediterraneo, a Salerno e anche la grande sala The Space di Nola. Tutti i cinema assicureranno specifiche misure di sicurezza per per garantire il distanziamento sociale e il più alto livello di tranquillità possibile, per il pubblico e per lo staff, con garanzia di rispetto della distanza, regolare e frequente igienizzazione di ambienti e sale ecc.

I The Space Cinema saranno aperti dal 20 Maggio nelle regioni gialle o bianche con possibilità di acquistare i biglietti online, per un massimo di 4 posti a transazione. A Napoli nelle sale The Space Cinema in Viale Giochi del Mediterraneo nei prossimi giorni ci saranno, in linea di massima, i seguenti film:

100% LUPO – Regia Alexs Stadermann

IL CATTIVO POETA – Regia Gianluca Iodice

IL SACRO MALE – Regia Evan Spiliotopoulos

IO RIMANGO QUI – Regia André Erkau

MORRISON – Regia Federico Zampaglione

RIFKIN’S FESTIVAL – Regia Woody Allen

Maggiori informazioni: The Space Cinema di Napoli Viale Giochi del Mediterraneo

Riaprono anche le sale UCI Cinemas a Napoli e in Campania

Anche il Circuito UCI Cinemas ha iniziato a riaprire le sale in Italia e in Campania con le sale di UCI Casoria (NA) e UCI Cinepolis Marcianise (CE) e di altre sale.

Anche in questo circuito saranno assicurate specifiche misure di sicurezza per gli spettatori e per il personale. A Napoli all’Uci Cinemas Napoli Casoria nei prossimi giorni ci saranno, in linea di massima, i seguenti film:

TOM & JERRY – Regia di Tim Story.

IL SACRO MALE – Regia Evan Spiliotopoulos

RIFKIN’S FESTIVAL – Regia Woody Allen

IO RIMANGO QUI – Regia André Erkau

MORRISON – Regia Federico Zampaglione

IL CATTIVO POETA – Regia Gianluca Iodice

UN ALTRO GIRO- Regia di Thomas Vinterberg.

NOMADLAND – Regia di Chloé Zhao.

VOLEVO NASCONDERMI – Regia di Giorgio Diritti.

WONDER WOMAN 1984 – Regia di Patty Jenkins.

100% LUPO – Regia Alexs Stadermann

Maggiori informazioni: Uci Cinemas Napoli Casoria

Il cinema in sicurezza – Maggiori informazioni – The Space Cinema – UCI Cinemas

