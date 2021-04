Aprono a Napoli 2 locali di Healthy Color, il fast food salutare di Sfera Ebbasta, Andrea Petagna e Marcelo Burlon

Healthy Color Napoli

Raddoppia il nuovo progetto di ristorazione salutista e colorata iniziato da Sfera Ebbasta e Andrea Petagna, il giocatore del Napoli cui si è aggiunto lo stilista Marcelo Burlon. A Napoli saranno due i locali Healthy Color che apriranno a breve

Saranno 2 i nuovi locali a Napoli di Healthy Color, il fast food salutista creato dal rapper Sfera Ebbasta e dal calciatore del Napoli Andrea Petagna cui si è aggiunto Marcelo Burlon lo stilista argentino che ha da qualche tempo firmato le nuove e aggressive divise del Calcio Napoli.

Healthy Color proseguirà così il successo avuto a Milano nel locale di via della Moscova e quello di Roma in Via Leone IV, vicino la Metro Ottaviano.

Un vero e proprio fast food salutista che si presenta già nella pubblicità con un programma ben chiaro ed esplicito:

“Healthy Color è un modo di vedere il mondo. Sano. E a colori. Healthy Color significa rispetto: del proprio corpo così come del pianeta. Salute, Ecologia e Sostenibilità sono gli ingredienti presenti in ogni preparazione.”

Due locali a Napoli per Healthy Color con menù con cibi sani ma divertenti

Ai due amici iniziali, il rapper e il calciatore, si è aggiunto di recente lo stilista Marcelo Burlon che crede anche lui nel progetto imprenditoriale di Healthy Color. Locali dove si propone un buon menu di cibi sani ma divertenti, perché le nostre scelte alimentari quotidiane sono di fondamentale importanza per farci star bene.

Un progetto interessante che prevede a Napoli, a breve due locali uno al Vomero e uno al Corso Umberto nei pressi dell’Università. Il locale del Vomero sarà in franchising e saranno entrambi una valida alternativa nel variegato scenario del food attraverso una proposta che sia il più possibile equilibrata e salutare.

Healthy Color sta dando ottimi risultati nel locale di Milano e in quello di Roma tanto che stanno per aprire un altro locale a Roma e i due di Napoli con l’ingresso dello stilista Marcelo Burlon.

