La nuova maglia del Napoli disegnata dallo stilista italo-argentino Marcelo Burlon

Un Napoli che mette le ali con le nuove divise celebrative, che verranno indossate dai giocatori nello stadio Maradona domenica 18 aprile nella sfida serale conto l’Inter. La nuova maglia speciale si chiama “Kombat Pro 2021 Marcelo Burlon”

Una nuova maglia per la squadra di calcio del Napoli che sarà firmata da Marcelo Burlon County of Milan e Kappa il brand italiano di abbigliamento sportivo per eccellenza e si chiamerà Kombat Pro 2021 Marcelo Burlon.

Un annuncio ufficiale per una linea esclusiva concordata tra la Marcelo Burlon County of Milan e la SSC Napoli per le nuove divise ufficiali della squadra del Napoli. Un Napoli che mette le ali con le nuove divise celebrative, che verranno indossate dai giocatori nello stadio Maradona domenica 18 aprile nella sfida serale conto l’Inter.

Lo stilista italo-argentino Marcelo Burlon per la squadra del Napoli

Nelle dichiarazioni dello stilista italo-argentino Burlon le maglie sono definite “Una linea celebrativa che vuole trasmettere la cultura, la tradizione e tutta l’internazionalità di Napoli e del suo team calcistico. Una dedica d’amore alla città e ai suoi appassionati tifosi“.

Un nuovo look aggressivo e alla moda per la squadra del Napoli, una nuova energia per una linea celebrativa che è stata creata per trasmettere la cultura, la tradizione e tutta l’internazionalità di Napoli e del suo team calcistico.

La presentazione ufficiale avverrà per la partita del 18 Aprile durante l’incontro con l’FC Inter indossando le nuove divise di Marcelo Burlon. La partita della 31a Giornata della Serie A si giocherà domenica 18 aprile 2021 alle ore 20:45 nello stadio Diego Armando Maradona e sarà trasmessa da SKY.

Maggiori informazioni – Sito Ufficiale SSC Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata