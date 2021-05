Dinner in the Sky, la cena a 50 metri di altezza si terrà alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Sarà la Fontana dell’Esedra alla Mostra d’Oltremare il luogo dove si terrà a Napoli a giugno Dinner in the Sky un’esperienza particolarissima che propone Colazione, Pranzo, Aperitivo e Cena sospesi a 50 metri di altezza.

Al via le prenotazioni, e c’è già qualche data sold out, per Dinner in the Sky che arriva anche a Napoli dal 2 al 6 giugno 2021 alla Fontana dell’Esedra nella Mostra d’Oltremare. Almeno 4 eventi al giorno a Napoli per Dinner in the Sky tra breakfast, lunch, apericena al tramonto e cena stellata, tutti con grandi chef e protagonisti del mondo del Food.

Dinner in the Sky è infatti un particolarissimo progetto gastronomico che permette di partecipare, sollevati a 50 metri di altezza da terra, a un pranzo o magari fare una colazione inebriante o una cena romantica.

I grandi protagonisti degli eventi di Napoli e i prezzi

Dinner in the Sky sarà a Napoli dal 2 al 6 giugno 2021 alla Fontana dell’Esedra nella Mostra d’Oltremare e ci saranno orientativamente quattro eventi diversi al giorno, ognuno con grandi protagonisti del mondo del Food.

Gli eventi saranno ad orari diversi ed orientativamente come di seguito:

Dalle ore 10,00 alle 11,00 ci sarà il breakfast in the sky che costa orientativamente € 79,00

Dalle ore 14,00 alle 15,00 ci sarà il lunch in the sky che costa orientativamente € 149,00

Dalle ore 18,15 alle 19,15 ci sarà l' apericena al tramonto che costa orientativamente € 119,00

Dalle ore 19,45-21,00 ci sarà la cena stellata che costa orientativamente € 249,00

I prezzi sono a persona e bisogna aggiungere qualche euro per la prenotazione. Gli eventi si ripeteranno ogni giorno per i 5 giorni previsti con vari eventi al giorno per un totale orientativo di 22 eventi e, in linea di massima ogni evento sarà tenuto da uno chef stellato o con un grande protagonista del mondo del Food diverso. Alcuni appuntamenti sono già esauriti. Gli orari e gli eventi giornalieri sono indicati sul sito ufficiale.

Alcuni dei protagonisti degli eventi alla Fontana dell’Esedra

Dinner in the Sky è un evento particolarissimo e riservato, definito dalla rivista statunitense Forbes il ristorante più insolito del mondo: un ristorante costruito con sedie collegate ad un tavolo di 5 tonnellate tenuto su da una gru con 16 cavi di acciaio e con la capienza massima per il tavolo di 22 persone.

Già aperte le prenotazioni e già noti i nomi di alcuni protagonisti degli incontri. Vi diamo solo alcune anticipazioni e poi il link delle prenotazioni dove ci sarà il protagonista della serata e il menù con l’evento

La Cena Stellata del primo giorno Mercoledì 2 Giugno 2021 dalle h. 19:45 alle 21:00 vedrà protagonista Franco Pepe, il Maestro della Pizza , in Premiere mondiale con la Pizza di Pepe in Grani a 50 metri d’altezza. La prima pizza al mondo sospesi tra cielo e terra! Fontana dell’Esedra, Mostra d’Oltremare.

, in Premiere mondiale con la Pizza di Pepe in Grani a 50 metri d’altezza. tra cielo e terra! Fontana dell’Esedra, Mostra d’Oltremare. Sempre il 2 Giugno 2021 tra le h. 12:45 e le 13:45 ci sarà il Lunch in the Sky con Baccalaria con lo chef Vincenzo Russo che porta il suo pranzo a base di baccalà a 50 metri d’altezza.

che porta il suo pranzo a base di baccalà a 50 metri d’altezza. Lo chef stellato Lino Scarallo di Palazzo Petrucci porterà i suoi piatti a 50 metri d’altezza per una cena stellata che si terrà il 3 Giugno 2021 dalle h. 19:45 alle 21:00 .

porterà i suoi piatti a 50 metri d’altezza per una cena stellata che si terrà il 3 Giugno 2021 dalle h. 19:45 alle 21:00 . Il 4 Giugno 2021 tra le h. 17:00 – 17:45 ci sarà Retro Cucina Retrò con Marianna Vitale, chef di Sud Ristorante , porta il suo menu a 50 metri d’altezza, per un aperitivo sospeso tra cielo e terra!

, porta il suo menu a 50 metri d’altezza, per un aperitivo sospeso tra cielo e terra! Sempre il 4 giugno la cena stellata sarà a cura di Salvatore Bianco del Comandante del Grand Hotel Romeo di Napoli.

E poi tanti altri che potrete scoprire sul sito ufficiale

Tutti gli eventi, gli orari e i dettagli sono indicati sul sito ufficiale.

Un’esperienza unica nel suo genere che nel giro di poco tempo ha fatto il giro del mondo dove sono stati realizzati più di 5000 eventi da Parigi, a Dubai, San Paolo, Las Vegas, Sydney e in tantissimi altri luoghi che hanno determinato il grande successo di Dinner.

Dinner in the sky si terrà anche a Benevento il 9, 10 e 11 luglio 2021 e a Caserta dal 10 al 13 giugno 2021.

Prenotazioni e informazioni per Napoli qui

