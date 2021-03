La Marmellata della Regina fatta da agrumi del parco della Reggia di Caserta

Una marmellata prodotta con i frutti raccolti nel grande parco reale che prima venivano buttati e che ora saranno in vendita con profitti destinati alla tutela di donne vittime di violenza.

Nel grande parco della Reggia di Caserta e nel Giardino Inglese esistono circa 300 alberi da frutto, i cui agrumi fino agli anni scorsi erano destinati alla macerazione naturale o allo smaltimento oneroso. Da quest’anno gli agrumi sono stati raccolti all’interno del Complesso monumentale nei mesi di gennaio e febbraio e poi lavorati nel laboratorio di una onlus sociale convenzionata con la Reggia.

La cooperativa Eva ha raccolto e lavorato i frutti ed ora cura la commercializzazione della “Marmellata delle Regine“, il cui nome è un omaggio alle sovrane protagoniste delle storia della Reggia di Caserta.

La Marmellata delle Regina è un progetto per sostenere le donne in difficoltà

La Marmellata delle Regine sarà in vendita al momento on line e poi, ad apertura dei musei, si potrà comprare anche presso la Reggia. La conserva è realizzata, con le arance della Reggia di Caserta, dalle donne del laboratorio “Le Ghiottonerie di Casa Lorena“, grazie ad un accordo tra la Reggia e la cooperativa E.V.A., una onlus impegnata da decenni in servizi di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.

La cooperativa ha avviato un progetto sperimentale per sostenere l’autonomia e l’inserimento lavorativo di donne in condizioni di particolare difficoltà. Un bel regalo per l’8 marzo, giorno della festa della donna, perché i ricavi delle vendite saranno destinati interamente ai progetti di tutela di soggetti vittime di violenza.

