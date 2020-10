Reggia di Caserta: riaperta la saletta del “calapranzo” dei Borbone

Ritrovata durante i lavori nella Reggia di Caserta una saletta con una specie di montacarichi del Settecento che serviva a trasportare subito le vivande calde dalle sottostanti cucine alla sala da pranzo dei Re. Un ambiente che si trova nella zona degli Appartamenti Reali e che aiuta a comprendere anche il complesso sistema organizzativo pensato dal Vanvitelli per gli spazi adibiti alle attività di servizio della grande Reggia

Durante dei lavori di ripristino e riorganizzazione degli spazi della grandiosa e stupenda Reggia di Caserta che, ricordiamo, è un monumento patrimonio dell’umanità protetto dall’Unesco, è stata scoperta la saletta del calapranzo, un piccolo ambiente che si trova sul retro della Sala dell’Autunno.

Una sala “non fruibile” da decenni anni perché ostruita da un impianto antincendio mai entrato in funzione, con tubazioni che coprivano un’intera parete e ostruivano la porta di accesso agli ambienti di servizio: qui è stato ritrovato il “calapranzo” una specie di montacarichi che trasportava le vivande dei regnanti appena cucinate.

Le vivande venivano subito spostate nella attigua e bella Sala dell’Autunno, affrescata da Antonio de Dominicis, dove mangiava la famiglia reale e, a volte, i suoi ospiti privilegiati. Nelle stanze posteriori alla Sala il “calapranzo”, un antenato del montacarichi, collegava la sala al piano inferiore con le cucine e con il piano superiore dove c’erano le stanze della servitù.

I lavori di restauro e risistemazione della Reggia

Durante i lavori di ripristino e riorganizzazione che si stanno effettuando nella Reggia, e che hanno già permesso di ritrovare la grotta nascosta di Eolo, con 300 pezzi di statue e marmi, sono state ritrovati anche gli ambienti di servizio del “colapranzo”.

Ora sono tornati visibili la porta di accesso al settecentesco montacarichi- portavivande e un prototipo di indicatore del piano ma non è stato ancora trovato il meccanismo che ne permetteva il funzionamento.

Al momento sono in corso i lavori di restauri degli ambienti e del cancelletto in ferro che richiudeva l’impianto, necessari per ripristinare i danni e i buchi dell’impianto antincendio e poi si ripristineranno le parti e le superfici decorate.

Quando i lavori saranno terminati tutti gli ambienti saranno visibili al pubblico lungo il percorso degli Appartamenti Reali svelando così anche il complesso sistema organizzativo e distributivo pensato dal Vanvitelli per gli spazi adibiti alle attività di servizio della grande Reggia.

Reggia di Caserta: orari, come arrivare e biglietti

Dove : Piazza Carlo di Borbone 81100 Caserta CE

: Piazza Carlo di Borbone 81100 Caserta CE Orari : Appartamenti Reali Apertura: 9:30 – 19:30 Ultimo ingresso: 19:00

: Appartamenti Reali Apertura: 9:30 – 19:30 Ultimo ingresso: 19:00 Biglietti : per il periodo di emergenza la biglietteria è chiusa ed i biglietti sono disponibili solo online su Ticketone

: per il periodo di emergenza la biglietteria è chiusa ed Maggiori informazioni Reggia di Caserta

