Antonino Cannavacciuolo apre il suo nuovo ristorante a Vico Equense: la prima volta in Campania

Il primo ristorante di Cannavacciuolo in Campania sarà a Ticciano, una frazione di Vico Equense in Penisola Sorrentina dove è nato ed ha iniziato: si chiamerà Laqua Countryside. Poi un totale restyling per “la casa sul mare” di Meta di Sorrento. Il Gruppo Cannavacciuolo ritorna alla grande in Campania

Lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo apre per la prima volta un suo ristorante in Campania e lo fa a Ticciano, una frazione di Vico Equense in Penisola Sorrentina, dove la famiglia Cannavacciuolo è nata e dove lo Chef ha iniziato la sua grande storia.

I tempi sono abbastanza stretti e il nuovo ristorante di Cannavacciuolo aprirà a Giugno 2021 e sarà la “Casa in Campagna”, quella nel cuore della storia di Antonino, dove lo Chef ha iniziato.

Laqua Countryside di Ticciano in Penisola Sorrentina

Il nuovo ristorante, e primo in Campania di Cannavacciuolo, si chiamerà Laqua Countryside e sarà quello che avrà nel suo cuore perché torna nei luoghi natii. Qui lo Chef ha iniziato la sua storia, e sarà per questo un luogo speciale, dove poter ritrovare le tradizioni dei suoi ricordi d’infanzia.

Un ritorno al suo territorio e ai suoi sapori che ispirano la sua cucina d’autore, sempre con materie prime selezionate, fornite dai produttori locali e coltivate nell’orto e nel frutteto. Un ristorante che accoglierà gli ospiti dello Chef sia all’interno che all’esterno, sotto la storica pianta di glicine della casa.

LAQUA Countryside offrirà anche 6 camere con vista mare, giardino, pergolato o borgo e saranno tutte diverse e ognuna avrà una storia, tutta da scoprire.

A disposizione degli ospiti anche la piscina privata esterna, che si trova nel giardino del Resort ed è riscaldata durante i mesi invernali, Non mancherà anche la cantina dedicata alle degustazioni e l’area benessere. Apertura prenotazioni del ristorante, da maggio e opening da Giugno 2021

Ci sarà anche LAQUA BY THE SEA a Meta di Sorrento

Altra novità per Il gruppo Cannavacciuolo sempre in costiera sorrentina, in Campania. Da fine Aprile 2021 aprirà anche la “Casa al Mare” firmata Cannavacciuolo, una perla dedicata a chi desidera davvero vivere il mare dal risveglio alla sera.

Dal restyling dello Charme & Boutique Laqua, il locale inaugurato nel 2012, aprirà a fine aprile 2021 Laqua By The Sea a Meta di Sorrento uno straordinario resorts con una riprogettazione che ha portato ancora più privacy alle camere e alle terrazze private.

6 straordinarie camere con letti, king size, in legni naturali e senza parti metalliche con terrazze private dotate di vasche idromassaggio a sfioro. E poi un’Area Benessere con esclusivi trattamenti tra sauna, piscina con acqua salina riscaldata a 34° gradi e doccia tropicale con cromoterapia.

Un altro locale straordinario del Gruppo Cannavacciuolo in Campania.

