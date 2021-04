Tramontano a Napoli rinnova lo store di Chiaia e annuncia nuovi negozi in Italia

La storica azienda di pelletteria di Napoli, Tramontano, rinnova la sede di via Chiaia e annuncia nuove sedi a Milano, capitale della moda, e in altre città d’Italia

La bellezza e il lusso non si fermano a Napoli e dopo il nuovo negozio su tre piani di Gucci a via dei Mille anche Tramontano, la storica azienda della pelletteria made in Napoli, rinnova il suo brand.

Tramontano, che fa parte del gruppo Adler, rilancia cominciando dallo store di via Chiaia, sede storica di Tramontano, presso il Palazzo De Medici in Via Chiaia 143, che sarà completamente rinnovato nell’ambito di un percorso di sviluppo che prevede anche l’apertura di nuove sedi in varie città italiane, tra cui quella di Milano.

A Napoli Tramontano è oramai un brand storico nella lavorazione del cuoio e della pelle, un’azienda centenaria che rappresenta l’essenza della storia artigianale e dello stile di Napoli nel Mondo.

Una borsa per Procida Capitale della Cultura

Tramontano è un’azienda storica che guarda avanti e che si affida, per l’evoluzione del marchio, ad una nuova stilista, la designer Giulia Venturi, che guiderà il brand nel suo nuovo percorso tra tradizione e contemporaneità, modelli classici e nuovi prodotti rivolti ai giovani.

In quest’ottica non mancherà una nuova borsa dedicata a Procida che sarà Capitale della Cultura 2022. Una borsa che legherà la tradizione di Tramontano, nata a Napoli nel 1865, con un avvenimento di rilievo internazionale e che si richiama anche alla immagine delle Isole, già ben rappresentata dalla borsa “Panorama” già presente tra le borse di questo marchio di pelletterie ed accessori di lusso “Made in Napoli“.

