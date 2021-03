Gucci riapre a Napoli: in via dei Mille con uno store a 3 piani

Riapertura virtuale per il nuovo negozio Gucci di Napoli in via dei Mille con uno store su tre piani tutto dedicato al famoso brand con collezioni femminili, maschili, pelletteria, gioielli ed anche arredamento

Oltre mille metri quadri per il nuovo negozio di Gucci nell’elegante via dei Mille a Napoli, che sarà su tre piani e tutto dedicato al famoso brand che sostituisce la “vecchia”, e più piccola, sede di via Calabritto.

Naturalmente elegantissimi i tre piani, collegati da un lussuoso ascensore, con salotti interni tra pareti in satin e marmi policromi, eleganti poltrone di velluto abbinate a tavoli primi ‘900 e vasi porta piante con grandi tappeti vintage.

Tutto il primo piano è dedicato alle collezioni femminili e maschili ma agli altri piani troveremo anche pelletteria, gioielli e arredamento.

La zona del lusso a Napoli

Il nuovo negozio è proprio di fronte a Louis Vuitton, che ha lasciato da anni via Calabritto per i più ampi spazi di via Dei Mille e ,nelle vicinanze tra piazza dei Martiri e via Filangieri, ci sono anche altri store del polo del lusso cittadino tra Hermès, Bulgari, Prada, Rossetti, Emporio Armani, Max Mara Salvatore Ferragamo e tanti altri.

Al momento, poiché siamo in zona rossa per l’emergenza in corso, il nuovo negozio di tre piani, a Via dei Mille 3, è chiuso al pubblico come tutti gli altri, ma si può entrare in contatto con una videochiamata o via telefono per appuntamenti online. E poi c’è sempre lo shop online disponibile.

Gucci store di Napoli: informazioni

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata