Dinner in the Sky, la cena a 50 metri di altezza anche a Napoli e a Caserta

Un’esperienza particolarissima che arriva anche in Campania: Colazione, Brunch, Pranzo e Cena sospesi a 50 metri di altezza anche su Napoli, Caserta e Benevento

Dopo il successo di prenotazioni per l’evento in programma a Benevento, Dinner in the Sky arriva anche a Napoli e Caserta per proporci un’esperienza unica nel suo genere. Dinner in the Sky è un particolarissimo progetto gastronomico permette di partecipare, sollevati a 50 metri di altezza da terra, a un pranzo o magari fare una colazione inebriante o una cena romantica.

Un’esperienza unica nel suo genere che nel giro di poco tempo ha fatto il giro del mondo con più di 5000 eventi a Parigi, Dubai, San Paolo, Las Vegas, Sydney e in tantissimi altri luoghi che hanno determinato il grande successo di Dinner.

Il ristorante più insolito del mondo

Un evento particolarissimo definito dalla rivista statunitense Forbes “il ristorante più insolito del mondo”: Dinner in the Sky è infatti un ristorante costruito con sedie collegate ad un tavolo di 5 tonnellate tenuto su da una gru con 16 cavi di acciaio e con la capienza massima per il tavolo di 22 persone.

Ed ora questo evento speciale arriva anche in Italia con al momento eventi a Trani, a Benevento e a Roma Ostia Lido a Luglio e poi a Giulianova ad Agosto.

Le date di Napoli, Caserta e Benevento della cena a 50 metri dal suolo

Già sono attive le prenotazioni per la presenza di Dinner in the sky a Benevento il 9, 10 e 11 luglio 2021 e con brunch, pranzo, apertivo e cena. Il menù proposto sarà a cura di Chef Luciano Vigliotti, un giovane chef del Samnium Resort Et Suites, un oasi di piacere 5 stelle nel cuore del Sannio.

Annunciate, con prenotazioni al via da martedì 4 maggio 2021 esperienze di Dinner in the Sky a Napoli dal 2 al 6 giugno 2021 e a Caserta dal 10 al 13 giugno 2021. Prenotazioni e informazioni qui

In attesa del 4 maggio per darvi tutti i particolari sulle date di Napoli e Caserta vi riportiamo i Prezzi di Dinner in the Sky a Benevento che possono già essere prenotati qui

Brunch : 89€ con durata di 45 minuti

: 89€ con durata di 45 minuti Aperitivo: 129€ con durata di 50 minuti

129€ con durata di 50 minuti Pranzo: 139€ durata di 1 ora

139€ durata di 1 ora Cena: 159€ durata di 1h e 15 minuti

159€ durata di 1h e 15 minuti Menù e opzioni: sito web. Sono disponibili menù alternativi per vegetariani, vegani e per qualunque tipo di intolleranza.

Dinner in the Sky in Campania maggiori informazioni– Dinner in the Sky Maggiori informazioni

