Una Nuova serie su Maradona di Prime Video: Maradona, Sogno benedetto

Maradona, sogno benedetto è la nuova serie Tv che sarà disponibile a breve su Prime Video di Amazon: una seria televisiva che ripercorre tutta la vita del Pibe de Oro.

Arriverà a breve su Prime Video la nuova serie dedicata alla vita di Maradona che si chiamerà Maradona: Sogno benedetto e sarà riservata ai soli abbonati alla piattaforma on demand. Una bella serie che ripercorre la vita del Pibe de Oro e che è stata girata in Argentina, Spagna, Uruguay, Messico e Italia a Napoli.

Una serie televisiva sullo straordinario campione Diego Armando Maradona, già molto attesa e che sarà distribuita in 240 Paesi in tutto il mondo, più di quelli che aderiscono alle Nazioni Unite. Una serie autobiografica che ripercorre tutta la vita di Maradona dalla sua infanzia nelle favela fino ai grandi successi in Europa al Barcellona e al Napoli e ai mondiali vinti nel 1986 con la nazionale Argentina.

Un cast molto grande con vari attori che interpretano Diego

Maradona: Sogno benedetto ripercorre tutta la vita di Diego che viene impersonano da vari attori come Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldshmidt, che propongono un Maradona dai primi calci di pallone tirati da bambino in Argentina, a Villa Fiorito a Buenos Aires, fino al grande Diego e alla sua carriera in Europa prima al Barcellona e poi al Napoli, con cui ha vinto due scudetti, Coppa Italia, Coppa Uefa, Supercoppa fino ai mondiali del 1986 vinti con l’Argentina.(di seguito l’indimenticabile riscaldamento di Diego per quella partita)

Nel cast anche Moran, Papa Monje e Peter Lanani, mentre Julieta Cardinali sarà Laura Esquivel.

Il Trailer della nuova serie e il regista per la parte Italiana

Di seguito il teaser trailer diffuso in tutto il mondo dell’attesissima serie Amazon Original Maradona – Sogno Benedetto prodotto dalla Btf Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We.

Una curiosità: tra i vari registi impegnati nella serie anche il napoletano Edoardo De Angelis che ha diretto gli episodi ambientati in Italia. De Angelis è stato il regista anche di Mozzarella Stories, Perez, Indivisibili, Il vizio della speranza fino al recentissimo Natale in casa Cupiello che abbiamo visto in TV di recente.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata