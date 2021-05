La Galleria Toledo in scena con 3 spettacoli teatrali

Tre spettacoli con pubblico in presenza a Maggio 2021 per la Galleria Toledo, lo storico spazio culturale di avanguardia e di ricerca diretto da Laura Angiulli

Riparte il teatro a Napoli con gli spettacoli del Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo. Per il mese di maggio 2021 annunciati, con pubblico in presenza, tre spettacoli: “Quartett” dal testo di Heiner Müller con la regia di Alessandro Marmorini (11 e 12 maggio), il thriller psicologico “In casa con Claude” diretto da Giuseppe Bucci (dal 18 al 20 maggio) e “La conoscenza della non conoscenza.04”, performance di danza contemporanea con Adriana Borriello (23 maggio).

Tre opere di successo per la Galleria Toledo, lo storico spazio culturale di avanguardia e di ricerca diretto da Laura Angiulli che da 30 anni è in Via Concezione a Montecalvario 34. Opere che recuperano alcuni dei titoli previsti nella stagione sospesa 2020-2021.

Gli spettacoli inizieranno tutti alle ore 19,30 e saranno a capienza ridotta e distanziamento: si terranno nel pieno rispetto delle normative vigenti con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dello spettacolo.

Gli spettacoli della Galleria Toledo, Teatro Stabile d’Innovazione

Tre spettacoli in presenza della Galleria Toledo fino a fine maggio

11-12 maggio 2021 – “ Quartett” dal testo di Heiner Müller con la regia di Alessandro Marmorini – Tratto da uno dei testi più celebri e controversi di Heiner Müller, tra i maggiori drammaturghi tedeschi del XX secolo, la produzione “Officina dinamo” porta sul palco la storia di due amanti, che richiama “Le relazioni pericolose” di Laclos, diventa occasione per un’approfondita indagine sul tempo storico e sugli archetipi dei rapporti tra generi. La regia è di Alessandro Marmorini, sul palco Cristina Golotta e Roberto Negri.

diretto da Giuseppe Bucci uno spettacolo, produzione T.T., tratto dall’omonima opera del drammaturgo canadese René Daniel Dubois scritta negli anni ’80, riadattata e diretta da Giuseppe Bucci. Un thriller psicologico sul tema dell’emarginazione degli omosessuali. 23 maggio 2021 – “La conoscenza della non conoscenza.04”, performance di danza contemporanea con Adriana Borriello produzione AB Dance Research. Una lecture-performance di improvvisazione con Adriana Borriello, straordinaria e raffinata espressione internazionale della danza contemporanea, e Donatella Morrone. Le due artiste condivideranno con il pubblico l’alternarsi tra la parola e il movimento, in base alle pratiche, ai principi e agli strumenti narrativi impiegati dalla Borriello nel suo lavoro di coreografa e pedagoga della danza.

Gli spettacoli della Galleria Toledo: prezzi, orari e date

Quando : varie date di maggio 2021

: varie date di maggio 2021 Orari : gli spettacoli iniziano alle 19,30

: gli spettacoli iniziano alle 19,30 Dove: Galleria Toledo Via Concezione a Montecalvario 34 Napoli

Galleria Toledo Via Concezione a Montecalvario 34 Napoli Prezzo biglietto: Intero: 15,00€ – Ridotto: 12,00 € (per convenzionati e over 65) – Under 35: 10,00€

Intero: 15,00€ – Ridotto: 12,00 € (per convenzionati e over 65) – Under 35: 10,00€ Contatti e informazioni: spettacoli a capienza ridotta e distanziamento: si terranno nel pieno rispetto delle normative vigenti con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dello spettacolo.

spettacoli a capienza ridotta e distanziamento: si terranno nel pieno rispetto delle normative vigenti con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dello spettacolo. Prenotazione obbligatoria: segreteria.galleriatoledo@gmail.com, 081425037– 081425824 – Sito

