Voli per Lampedusa e Riga dall’aeroporto di Capodichino di Napoli

© Dat Volidisicilia

Ripartono in sicurezza i voli da Napoli Capodichino

Ripartono in sicurezza i voli da Napoli Capodichino per tante destinazioni e, in questi giorni, sono stati annunciati un volo diretto per la splendida isola di Lampedusa e un altro verso Riga, la capitale della Lettonia, una splendida città sul Mar Baltico.

Dall’aeroporto di Napoli, sono stati già annunciate altre destinazioni: voli diretti da Londra a Napoli della Ryanair e sono state annunciati anche i voli estivi.

Dat Volidisicilia ha annunciato un nuovo collegamento aereo Napoli – Lampedusa – Napoli che si terrà tutti i sabati dal 17 luglio al 4 settembre 2021. Il nuovo volo sarà un volo non stop e sarà una novità assoluta nello scenario del trasporto aereo nazionale degli ultimi anni.

Un volo diretto da e per Napoli senza scali intermedi e con una frequenza settimanale di sabato che avrà tariffe che partono da 55 €. Un volo comodo che partirà da Napoli alle 9:50 sbarcando i passeggeri alla 11:35 sulla splendida isola siciliana in linea con le offerte turistiche della zona.

Un volo diretto per Riga, in Lettonia, da Capodichino

Altra novità per Capodichino riguarda l’annuncio della compagnia aerea lettone AirBaltic circa l’avvio di due nuovi voli settimanali a partire dal 4 giugno 2021 tra Riga e Napoli.

Per la prima volta ci sarà dunque un collegamento diretto per Riga effettuato da AirBaltic con voli che saranno operati con aerei Airbus A220-300. Sul sito di AirBaltic le misure sanitarie e le operazioni di volo necessarie.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata