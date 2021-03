Riprendono i voli da Londra a Napoli Capodichino e verso altri scali europei

Ripresi i voli diretti da Londra a Napoli della Ryanair ma anche verso altre grandi città europee come Parigi, Madrid, Monaco, Francoforte, Dusseldorf cc. Per molti voli sono previsti controlli sanitari alla partenza e all’arrivo

Dopo due mesi sono ripresi i voli diretti da Londra all’aeroporto di Capodichino a Napoli e viceversa interrotti per l’emergenza. Dal 28 marzo 2021 i passeggeri provenienti dal Regno Unito dovranno essere sottoposti a misure di controllo sanitario all’arrivo nell’aeroporto di Napoli.

I voli diretti da Napoli a Londra sono a cura della compagnia Ryanair e il controllo dei passeggeri sarà effettuato e coordinato dall’Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero).

Per questi voli l’ordinanza del Ministero della Salute prevede che tutti i passeggeri debbano essere sottoposti al tampone molecolare all’arrivo nello scalo.

A Capodichino ripresi anche altri voli con l’Europa

All’aeroporto di Napoli Capodichino sono ripresi in questi giorni anche altri voli con alcune grandi città europee. Riattivati alcuni voli Lufthansa diretti tra Napoli e Monaco che si sono aggiunti a quelli già operativi per Francoforte e poi a breve altre novità. Per la Germania anche la Compagnia Eurowings ha ripreso ad operare da Capodichino con un volo diretto per Dusseldorf.

Ripartiti in questi giorni anche dei collegamenti della compagnia Iberia da Napoli per Madrid e quelli della EasyJet, sempre a volo diretto, tra Napoli e Parigi Orly. Anche per questi voli ci saranno delle disposizioni da dispettare.

E’ sempre consigliabile, prima di attivare dei viaggi, consultare la normativa relativa agli spostamenti da/per i vari paesi sul sito ufficiale di viaggiare sicuri del Ministero della Salute. Sito ufficiale viaggiare sicuri

