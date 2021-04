Una rarissima Balena grigia avvistata tra Baia e Sorrento nel Golfo di Napoli: i video

Un raro esemplare di Eschrichtius robustis, una Balena Grigia, è stata avvistata in Penisola Sorrentina, nell’Area marina protetta Punta Campanella e nel mare dei Campi Flegrei prima al largo di Pozzuoli e poi nel porto di Baia.

Una straordinaria e rarissima Balena grigia, una Eschrichtius robustis è stata avvistata in più punti del Golfo di Napoli in questi giorni. Un evento rarissimo in quanto la balena grigia vive in genere nell’Oceano Pacifico orientale, tra la California e l’Alaska. Il raro cetaceo è stato segnalato dagli specialisti dell’Area marina protetta Punta Campanella già dal 18 aprile 2021 e da quel momento la balena grigia è stata vista più volte nel Golfo di Napoli.

L’esemplare di Eschrichtius robustis è stata apparsa nella Penisola Sorrentina, nell’Area marina protetta Punta Campanella e poi sul lato opposto del golfo, nel mare dei Campi Flegrei prima al largo di Pozzuoli e poi nel porto di Baia.

Una migrazione “più unica che rara”

Quelle della balenottera è stata definita migrazione incredibile, più unica che rara, poiché questo tipo di esemplari vivono nell’oceano Pacifico. Gli specialisti sperano che si tratti di un ritorno di questa specie nelle acque dell’Oceano Atlantico, e forse è nata proprio in questi mari dove la specie era ritenuta estinta.

I biologi marini che lo hanno visto ritengono che si tratti di un esemplare di balena grigia (Eschrichtius robustus) di circa 7-8 metri di lunghezza, un esemplare giovane di circa 6-7 mesi, probabilmente appena svezzato.

Ciò che preoccupa è come questa balena, giovane e inesperta, possa trovare nel Mediterraneo il cibo di cui ha bisogno in questa stagione perché tali balene grigie, in genere non filtrano il plancton dall’acqua, come le balenottere comuni del Mediterraneo, ma setacciano piccoli crostacei e altri animali dal fango sul fondale.

I video nell’Area Marina Protetta Punta Campanella – 1

I video nell’Area Marina Protetta Punta Campanella – 2

