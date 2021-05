Lucciole e Sibilla: passeggiate notturne sul lago d’Averno

Straordinari percorsi notturni alla ricerca della danza delle lucciole lungo il mitico lago “aornos”, il lago senza uccelli e luogo della discesa agli inferi per gli antichi

Il Gruppo Archeologico Campi Flegrei ci propone per i prossimi weekend degli straordinari percorsi archeologico-naturalistico lungo le sponde del lago d’Averno per godere dello spettacolo dei piccoli coleotteri luminosi chiamati lucciole e ricordando la presenza mitologica della Sibilla, sacerdotessa del dio Apollo dotata di poteri divinatori.

Lucciole e Sibilla un appuntamento che ci viene proposto per la nona edizione

Sempre un grande successo per queste visite guidate che sono giunte alla nona edizione dell’appuntamento culturale “Lucciole e Sibilla” che si svolge all’interno dell’area protetta del Parco regionale dei Campi flegrei, immersi nello scenario mitico del lago “aornos”. L’Averno è il lago senza uccelli, nonché luogo della discesa agli inferi per gli antichi, è circondato da colline che evocano ancora oggi il ricordo dei miti legati ad Ulisse, ad Enea e a Dante.

E, in questo periodo dell’anno si presenta al visitatore la “Danza delle lucciole” con un gioco di luci naturali ad alto tasso di emozioni che solo la natura incontaminata può regalare.

Un percorso archeologico-naturalistico, guidato assieme a guide turistiche regionali, che ci condurrà lungo le sponde del lago e attraverso i sentieri facendoci godere dello spettacolo delle lucciole ricordando la presenza mitologica della Sibilla.

Le date dell’evento Lucciole e Sibilla

In questo periodo dell’anno l’evento sarà ripetuto in più serate in particolare nei seguenti giorni sempre alle ore 20:

Sabato 29 Maggio

Domenica 30 Maggio

Martedì 2 Giugno

Domenica 6 Giugno

Sabato 12 Giugno

Domenica 13 Giugno

Luccile e Sibilla: prezzi, orari e date

Quando: 29/05 – 30/05 – 02/06 – 06/06 – 12/06 e 13/06 2021

30/05 – 02/06 – 06/06 – 12/06 e 13/06 2021 Dove: appuntamento ore 20 al Ristopub Caronte in via Lago d’Averno, con partenza del gruppo per le 20.15 max, nei pressi del ristorante Caronte (assicurarsi che nell’itinerario proposto dal navigatore ci sia via Miliscola).

appuntamento ore 20 al Ristopub Caronte in via Lago d’Averno, con partenza del gruppo per le 20.15 max, nei pressi del ristorante Caronte (assicurarsi che nell’itinerario proposto dal navigatore ci sia via Miliscola). Prezzo biglietto: Adulti 12 euro a persona, Bambini gratuito fino ai 5 anni, Bambini dai 6 ai 17 anni 5 euro

Adulti 12 euro a persona, Bambini gratuito fino ai 5 anni, Bambini dai 6 ai 17 anni 5 euro Contatti e informazioni: Gruppo Archeologico Campi Flegrei – Prenotazione obbligatoria al 3888352036 con sms whatsapp, gcampiflegrei@gmail.com

Gruppo Archeologico Campi Flegrei – Prenotazione obbligatoria al 3888352036 con sms whatsapp, gcampiflegrei@gmail.com Evento Facebook Ufficiale

Contenuto a Pagamento

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata