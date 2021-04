Le cravatte napoletane di Cilento per la Giornata Mondiale della Terra

Dalla Maison Cilento 1780 una nuova collezione di cravatte e foulard dedicata ai pianeti in occasione della Giornata Mondiale della Terra che si celebra il 22 aprile

La storica Maison Cilento 1780, marchio storico dell’arte sartoriale artigianale classica napoletana, ha creato una nuova collezione di cravatte in occasione della Giornata Mondiale della Terra che si celebra il 22 aprile. Sul codino delle cravatte e sui foulard ci sarà l’immagine del globo con un monito a tutela del corpo celeste per un futuro migliore.

La storica Boutique della Riviera di Chiaia, che si trova nella magnifica cornice di Palazzo Ludolf, è sempre attenta a riferire i suoi capi di gran classe a ciò che succede nel mondo ed oggi presenta una collezione di cravatte e foulard dedicata ai pianeti con l’omaggio alla Terra.

Cilento per la Giornata Mondiale della Terra

Una dedica per un futuro migliore per ciascuno dei pianeti Giove, Marte, Nettuno, Saturno, Urano, il Sole, la Luna e, in particolare per la Terra.

Infatti, sulla splendida cravatta in pregiata seta creata per l’occasione, risaltano su uno sfondo blu notte tante piccole icone della Terra, mentre, sul codino c’è, oltre all’immagine del globo, la scritta “Respect Planet Earth”, un vero monito per proteggere la terra e il nostro futuro.

Stessi emblemi anche sui foulard, dove l’immagine del globo è incastonata in un cielo impreziosito da stelle di diverse dimensioni, che si alternano all’icona del Pianeta. I colori del foulard giocano su diverse sfumature di blu, che spaziano dallo zaffiro al celeste.

Al momento lo store della Riviera di Chiaia è chiuso per le normative d’emergenza ma per info e ordini on line si può telefonare al 3511771852 o via Email shoponline@cilento1780.it

Maggiori informazioni – Maison Cilento 1780

