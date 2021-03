“Immersioni nell’Arte” tra il Museo di Capodimonte e la Stazione Zoologica Anton Dohrn

Due grandi realtà culturali napoletane il Museo di Capodimonte e la Stazione Zoologica Anton Dohrn assieme per raccontare le bellezze del Mediterraneo attraverso le opere di Capodimonte

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la Stazione Zoologica Anton Dohrn racconteranno in 12 appuntamenti, sui rispettivi canali social, le bellezze e le caratteristiche del Mediterraneo e del golfo di Napoli attraverso le opere custodite a Capodimonte.

Appuntamenti sui social con gli esperti d’arte del Museo ed ai biologi marini della SZN, per raccontare la fauna e la flora marina del Mediterraneo, le caratteristiche del golfo di Napoli, i miti e le sirene, le curiosità scientifiche che si trovano su una straordinaria una selezione di opere custodite a Capodimonte.

Ben 12 appuntamenti per 12 post con contenuti curati in sinergia e pubblicati nel corso di un anno in contemporanea su Facebook e Instagram.

Si inizia con Vincenzo Gemito in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua

La rubrica inizia lunedì 22 marzo 2021, in occasione del World Water Day – Giornata Mondiale dell’Acqua con l’opera “La sorgente” di Vincenzo Gemito un disegno a matita su carta del 1908 che fornisce l’occasione per parlare dell’uso sostenibile dell’acqua, una risorsa fondamentale per la sopravvivenza di tutte le specie viventi del pianeta.

L’opera di Gemito è il ritratto un acquaiolo napoletano che mantiene una ‘mummara’ e sullo sfondo ha il mare di Napoli. Il disegno fa parte di quelli conservati al Museo e Real Bosco di Capodimonte che poco fa ha dedicato all’artista una grande mostra dal titolo “Gemito, dalla scultura al disegno”.

Nei successivi appuntamenti ci saranno opere di Luca Giordano, Giacinto Gigante e di tanti altri artisti presenti nelle prestigiose collezioni di Capodimonte.

“Immersioni nell’Arte” potrà essere seguito sui canali social dei due enti:

