Il Teatro Trianon Viviani di Napoli riapre al pubblico con un concerto di Nicola Piovani

Il Teatro Trianon Viviani di Napoli riaprirà al pubblico Sabato 29 maggio 2021, alle 20,00 con uno straordinario concerto del Maestro Nicola Piovani. Dopo otto mesi di chiusura il Trianon accoglierà di nuovo gli spettatori in sala con un bellissimo concerto dal vivo nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti.

Sul palco del teatro diretto artisticamente da Marisa Laurito, il Maestro Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna sonora de “La vita è bella” di Roberto Benigni che proporrà il concerto “La musica è pericolosa”. Uno spettacolo che, tra musica e video, riproporrà anche alcuni momenti più particolari della grande carriera musicale del Maestro Piovani.

Un concerto veramente speciale di Piovani per la riapertura dello storico Napoli Teatro Trianon Viviani di Napoli e non mancheranno anche sorprese per il pubblico in sala.

Si tornerà così ad ascoltare dal vivo un bellissimo viaggio tra la straordinaria musica di Nicola Piovani, un grande musicista che ha lavorato con artisti come Fabrizio De André, Federico Fellini e Luigi Magni,

Sul palco del Teatro Trianon Viviani assieme a Nicola Piovani al pianoforte ci saranno Marina Cesari (sax e clarinetto), Pasquale Filastò (violoncello e chitarra), Ivan Gambini (batteria e percussioni), Marco Loddo (contrabbasso) e Sergio Colicchio (tastiere e fisarmonica).

I biglietti sono acquistabili online e costano tra i 18 e 25 euro.

Informazioni: tel. 081 2258285 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; sabato, dalle 10 alle 13:30); email: boxoffice@teatrotrianon.org

