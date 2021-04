Restaurata la Fontana del Tritone a Piazza Cavour a Napoli

La Fontana del Tritone a Piazza Cavour, la fontana delle Paparelle, è stata completamente ristrutturata.

La Fontana del Tritone a Piazza Cavour è una delle oltre sessanta fontane monumentali che esistono a Napoli e da qualche giorno è stata restituita alla sua antica bellezza. Una fontana che è stata costruita tra il 1871 e il 1879 ed è attribuita a Pasquale Ricca. Più volte restaurata già nel 1917 ci fu un primo intervento, cui ne seguì un altro nel 1932 eseguito dall’Ente Autonomo Volturno che aggiunse una balaustra in ferro sostituendo la vecchia scultura con una di bronzo raffigurante un tritone.

Per questo intervento fu utilizzato un modello esistente presso la Fonderia Chiurazzi attribuito allo scultore Carlo De Veroli. Anche questa fontana è conosciuta a Napoli come la fontana delle Paparelle, così come la fontana della Tazza di Porfido che si trova nella Villa Comunale perché nella vasca in passato nuotavano gruppi di oche o di anatre.

Una fontana stupenda vicino alla Fermata Museo della Metro Linea 1

La fontana del Tritone si trova a Piazza Cavour vicino la stazione “Museo” della linea 1 della metro e, quando fu costruita la stazione, fu risistemata a seguito dei danni subiti dai vandali in occasione dei festeggiamenti per il primo scudetto della squadra di calcio del Napoli nel 1987 quando fu completamente dipinta di azzurro.

Dopo anni di abbandono è praticamente rinata a nuova vita e oggi, la fontana del Tritone, è stata rimessa a nuovo partendo da un totale rifacimento dell’impermeabilizzazione della vasca, che era tutta danneggiata, e con la sostituzione degli impianti elettrico e idrico ormai obsoleti.

Ora la fontana sarà anche illuminata di notte da un nuovo impianto di luci con 18 proiettori ad immersione, in acciaio inossidabile, che hanno la possibilità di riprodurre diversi colori. La fontana è stata risistemata dall’Abc, in sinergia con il Comune di Napoli e con la terza Municipalità.

Un’altra delle sessanta fontane monumentali restituite alla città dopo gli interventi sulle 2 fontane del ‘500 a Forcella, la fontana della Scapigliata e quella del Capone e sulla fontana del Nettuno, la fontana nomade, spostata più volte e da qualche anno sistemata in piazza Municipio davanti a Palazzo San Giacomo.

