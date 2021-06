Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 4 al 6 giugno 2021

Tante cose da fare a Napoli in presenza nel prossimo weekend dal 4 al 6 giugno 2021 con tante proposte anche online in tutta la Campania. Riaperti i musei, i parchi, i cinema e possibili le visite guidate sempre con prudenza. A Napoli la cultura non si ferma e continua. Di seguito un “magazine” per riempire il weekend con eventi, delivery e approfondimenti

Riprendono gli eventi in presenza sempre con la massima prudenza e rispettando le normative in vigore. Parchi e musei aperti e visite guidate possibili nel comune di residenza e apre anche qualche cinema. Continuano anche tante attività online da non perdere. E se proprio ci va una buona pizza o un bel panino possiamo mangiarlo se ci sono tavoli all’aperto o ordinarla presso i tanti locali che a Napoli fanno il delivery così diamo una mano a superare questo periodo difficile per tutti. Di seguito prima gli eventi a Napoli e poi in tutta la Campania

Gli eventi in presenza da non perdere a Napoli

Al via i grandi concerti al Teatro San Carlo di Napoli

Ripartono anche i grandi concerti in presenza al Teatro San Carlo di Napoli prossimi il 5 e 6 giugno sempre con posti limitati per il distanziamento. Concerti al San Carlo

Concerti dal vivo nel cortile della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli

Dal 5 al 27 giugno nel cinquecentesco palazzo della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli a Napoli si terranno una serie di concerti dal vivo nei weekend Concerti dal vivo ai Quartieri Spagnoli

Jazz in Vigna: Musica, Cibo e Vino nei vigneti dei Campi Flegrei

Sabato 5 giugno 2021 ci sarà un appuntamento con la bella musica della Quartieri Jazz tra le vigne del Montespina con vino e buon cibo. Ritorna “Jazz in Vigna”

Pizza Village: arriva anche a Napoli il Coca-Cola Pizza Village@Home 2021

Arriva anche a Napoli dal 3 al 6 giugno 2021 la speciale edizione del Pizza Village che prevede la consegna a casa da parte di grandi pizzaioli con un servizio di delivery dedicato. Pizza Village

Lucciole e Sibilla: passeggiate notturne sul lago d’Averno

Straordinari percorsi notturni alla ricerca della “Danza delle lucciole”, passeggiando con esperti lungo le sponde dell’Averno: prossimi 6 giugno passeggiate notturne sull’Averno

Laboratori gratuiti di architettura per bambini alla Reggia di Capodimonte

Due incontri gratuiti per i laboratori di architettura gratuiti per bambini a Capodimonte domenica 23 maggio e domenica 6 giugno. Laboratori gratuiti di architettura

2 Visite guidate straordinarie alle chiese di San Pietro Martire e Santa Maria alla Sanità

Venerdì 4 e sabato 5 giugno 2021 l’Associazione culturale Megaride Art ci propone due visite guidate a due chiese napoletane straordinarie: Visita a San Pietro Martire e Santa Maria alla Sanità

Passeggiata guidata gratuita per conoscere le bellezze del Real Bosco di Capodimonte

Domenica 6 giugno 2021 alle 11 si terrà una passeggiata gratuita per conoscere le bellezze del Real Bosco di Capodimonte. Passeggiata nel bosco più grande di Napoli

Spettacoli teatrali dal vivo nelle Catacombe di San Gennaro

Cinque spettacoli dal vivo del Nuovo Teatro Sanità di Napoli nelle Catacombe di San Gennaro dal 2 al 6 giugno 2021 per far finalmente rinascere il rapporto tra gli artisti “Live – Il teatro è dal vivo”

Giugno al MANN con laboratori didattici per bambini a tema Gladiatori

Nei giovedì e la domenica di giugno ci sarà una programmazione culturale più piccoli con tanti laboratori didattici, promossi dai Servizi Educativi Giugno al MANN con i Gladiatori

In Tre Round: nel Museo di Pietrarsa spettacolo teatrale con Patrizio Oliva

Fino al 6 giugno 2021 nel suggestivo scenario dell’Anfiteatro all’aperto del Museo di Pietrarsa si terrà In Tre Round, uno spettacolo teatrale con Patrizio Oliva In Tre Round

Taralli, Birra e visite serali alle Catacombe di San Gennaro a Napoli

Ripartono le Aperivisite, visite serali con Aperitivo nelle Catacombe di San Gennaro a Napoli con un weekend speciale il 4,5 e 6 giugno 2021. visite serali nelle Catacombe di San Gennaro

Spettacoli teatrali dal vivo nei luoghi più belli di Napoli e della Campania.

Fino al 6 giugno si terrà “Racconti per Ricominciare” festival diffuso di percorsi teatrali dal vivo nei luoghi più belli della Campania Racconti per Ricominciare

4 mostre a Giugno 2021 a Napoli da non perdere

Le mostre che hanno segnato questi giorni di riapertura in città che ci hanno permesso di ritornare a vivere esperienze particolari dal vivo dopo tanti mesi di chiusura 4 mostre da non perdere

Spettacoli per bambini all’Orto Botanico della Reggia di Portici

Nei giorni 2, 4, 5 e 6 giugno 2021 nell’Orto Botanico della Reggia di Portici si terrà, all’aperto, un appassionante spettacolo per bambini e famiglie. Bella e Bestia a Portici

Open Air: il Teatro dei Piccoli all’aperto nella Mostra d’Oltremare

Dal 22 maggio e fino a domenica 25 luglio 2021 in tutti i fine settimana e i festivi si terranno spettacoli all’aperto per i piccoli, nella Mostra d’Oltremare il Teatro dei Piccoli all’aperto

Living Dinosaurs la mostra più grande d’Europa alla Mostra d’Oltremare

A Napoli, da sabato 22 maggio al 31 agosto 2021 la mostra “Living Dinosaurs”, la mostra più grande d’Europa all’aperto Living Dinosaurs

Claude Monet the Immersive Experience a Napoli

Dal 20 maggio al 20 ottobre la mostra a Napoli Claude Monet: The Immersive Experience, nella Chiesa di San Potito, con esperienza immersiva e realtà virtuale. Claude Monet a Napoli

La Sirena Digitale al MANN di Napoli: un ologramma che interpreta le canzoni napoletane

La Sirena Digitale è un prototipo olografico di un’artista interattiva che, sotto forma di ologramma, canta canzoni napoletane in versioni multilingue. La Sirena Digitale al MANN di Napoli

Il Piccolo Principe: rappresentazioni gratuite al Teatrino di Capodimonte

Il Piccolo Principe arriva alla Reggia di Capodimonte con quattro rappresentazioni gratuite da non perdere di venerdì fino a venerdì 4 giugno 2021 Il Piccolo Principe

Visite guidate ai Giardini Pensili di Palazzo Reale di Napoli

Aperto alle visite lo splendido Palazzo Reale di Napoli con anche visite guidate al Giardino pensile si faranno ogni domenica. Visite guidate ai Giardini Pensili

Restaurato a Napoli il dipinto di Mattia Preti su Porta San Gennaro

Torna all’antico splendore, in occasione del Maggio dei Monumenti 2021, il dipinto murale di Mattia Preti che si trova su Porta San Gennaro Restaurato il dipinto di Mattia Preti

Al Museo Filangieri biglietti a 3 € e il sabato a 5 €

Il Museo Filangieri di via Duomo ha riaperto e dal lunedì al venerdì si paga 3 euro il sabato 5 e con anche il Museo del Tesoro di San Gennaro solo 8 euro. Il Museo Filangieri.

Riapre il Teatro Diana al Vomero tra prosa, libri e musica: il programma

Riapre il Teatro Diana con un fitto programma di prossimi eventi tra cui anche due incontri- prosa, libri e musica, alcuni gratuiti. Il programma del teatro Diana

The Space Cinema e UCI Cinemas riaprono le sale a Napoli e Campania

Riaperte anche le sale cinematografiche delle grandi catene come The Space Cinema e UCI Cinemas con spettacoli sempre in sicurezza: i film. The Space Cinema e UCI Cinemas

Giochi a Castello: visite per bambini curiosi nei Castelli di Napoli

Anche a giugno tre e visite gioco per bambini si svolgeranno nei tre grandi Castelli di Napoli. Giochi a Castello è per bambini dai 7 a 11 anni. Giochi a Castello

Il Miglio Sacro: un tour alla scoperta dei tanti Tesori del Rione Sanità

Riparte a Napoli il Miglio Sacro un vero tour di più di 3 ore alla scoperta delle straordinarie bellezze del Rione Sanità, un itinerario lungo un miglio – Sabato e domenica. Il Miglio Sacro

Dinner in the Sky, la cena a 50 metri di altezza alla Mostra d’Oltremare

Date di giugno e prezzi per mangiare o fare colazione sospesi a 50 metri di altezza sulla Fontana dell’Esedra alla Mostra d’Oltremare. Napoli Dinner in the Sky

3 spettacoli teatrali alla Galleria Toledo a Napoli

Alla Galleria Toledo a maggio 2021 con pubblico in presenza, tre spettacoli: “Quartett”, “In casa con Claude” e “La conoscenza della non conoscenza.04” Galleria Toledo

Riaperta al pubblico Città della Scienza e lo straordinario Planetario

Città della Scienza ha riaperto al pubblico e si potrà visitare per 4 giorni a settimana dal giovedì a domenica dalle 9:30 alle 16:30. Il polo scientifico di Bagnoli

Troisi Poeta Massimo: a Castel dell’Ovo una mostra su Massimo Troisi

Fino al 25 luglio una mostra a Castel dell’Ovo ci mostrerà un lato nuovo del grande Massimo Troisi con fotografie private, immagini d’archivio, locandine Mostra su Troisi

Frida Kahlo in mostra al Pan di Napoli

Al Pan di Napoli la mostra evento su Frida Kahlo dal titolo “Ojos que no ven corazón que no siente” la mostra fotografica e multimediale fino 11 luglio 2021 Frida Kahlo in mostra al Pan

Riapre il Cinema Vittoria a Napoli con il film Oscar Nomadland

Riparte sabato 1 maggio il cinema Vittoria nel segno dei Oscar e del grande cinema di qualità con due grandi film in sala tra cui Nomadland il film che ha vinto di recente tre Oscar, Nomadland al Vittoria

Una mostra dedicata a Gustav Klimt a Napoli nella Casina Pompeiana

La mostra “KLIMT Arte Virtuale e Immagini” rimarrà a Napoli dal 3 maggio al 1 agosto 2021 nella casina Pompeiana e sarà una mostra virtuale dedicata a Gustav Klimt. KLIMT Arte Virtuale e Immagini

Visite guidate gratuite al Complesso Monumentale di Donnaregina

Per i prossimi sabati di maggio si terranno delle visite guidate gratuite, pagando solo il costo del biglietto d’ingresso, al Complesso Monumentale Donnaregina. Visite al Museo Diocesano

Eventi per bambini e famiglie al San Carlo

Il Teatro di San Carlo propone al MeMus attività in presenza, dal titolo “Canta con Me…Mus” per avvicinare i bambini all’arte del canto ogni domenica mattina per tutto maggio. Eventi per bambini

Riapre al Vomero anche il cinema Plaza: i film in programmazione

Un’altra storica sala cinematografica riapre al Vomero il cinema Plaza di via Bernini con le sue sale rinnovate e l’ultimo film di Woody Allen Riapre al Vomero il cinema Plaza

Gli eventi in presenza da non perdere vicino a Napoli e in Campania

Spettacoli teatrali dal vivo all’aperto tra le bellezze di Casertavecchia e San Leucio

Spettacoli dal vivo a Caserta dal 2 al 6 giugno 2021, tra Casertavecchia, all’interno del cortile del Duomo, e San Leucio nel Bosco di San Silvestro, Spettacoli dal vivo

Grotta Azzurra a Capri: come visitarla e prezzi

Riapre il celebre sito marino che si trova a Capri Una grotta che attrae ogni anno tantissimi turisti italiani e stranieri. I prezzi e come visitarla Riapre la Grotta Azzurra

Aprono a Forio gli straordinari Giardini la Mortella, anche con concerti

Un luogo straordinario e incantato che ci fa conoscere la bellezza dell’isola verde tra piante e fiori eccezionali ma anche paesaggio, cultura e musica Giardini la Mortella

Il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori tra i limoneti della Costiera Amalfitana

Il sentiero dei Limoni è un meraviglioso percorso che collega le cittadine di Minori e Maiori della magnifica Costiera Amalfitana. Prima della costruzione della Statale Amalfitana era l’unica strada che collegava Maiori e Minori via terra. Il Sentiero dei Limoni

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

A Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro

Nel Parco di Ercolano l’iniziativa del venerdì mattina “Close-Up cantieri”in cui i visitatori potranno entrare nei cantieri di restauro Parco Archeologico di Ercolano

Carditello Experience: al Real Sito di Carditello tanti eventi all’aria aperta

Nuovi itinerari ecoturistici per scoprire la Reggia di Carditello, a piedi e in bici, spettacoli nell’area pic-nic e tanto altro. Gli eventi di maggio. Carditello Experience

La Campania seconda regione in Italia con ben 19 Bandiere Blu

Prima in Italia si conferma la Liguria con 32 località, mentre al secondo posto c’è quest’anno la Campania, con 19 Bandiere blu. Le 19 località in Campania

Riprendono le corse della funivia del Monte Faito

Un percorso straordinario dal mare alla montagna in soli 7/8 minuti con la funivia che da Castellammare di Stabia sale sul Monte Faito. funivia del Monte Faito

I Musei e i luoghi di Cultura riaperti a Napoli e nelle vicinanze

Gli eventi online e in streaming da non perdere a Napoli

Dove mangiare a Napoli o ordinare a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti e pizzerie aperti finalmente a Napoli normalmente e per l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono sempre il delivery.

Succede a Napoli e in Campania in questo periodo

Dinner in the Sky a Benevento: cena a 50 metri di altezza – Dinner in the Sky ci farà mangiare a 50 metri di altezza da terra. da prenotare al più presto. Dinner in the Sky

Dinner in the Sky ci farà mangiare a 50 metri di altezza da terra. al più presto. Tango nel cuore di Napoli: la musica non si ferma e va nei luoghi simbolo della città – la musica non si ferma a Napoli e va per le strade. Il video Tango nel cuore di Napoli

la musica non si ferma a Napoli e va per le strade. Il video Le cravatte napoletane di Cilento per la Giornata Mondiale della Terra- Dalla Maison Cilento una nuova collezione. 22 aprile Giornata Mondiale della Terra

Dalla Maison Cilento una nuova collezione. Linea Alta Velocità Napoli-Bari: un grande viadotto di 80 metri installato ad Acerra. 80 metri di lunghezza, 13 metri di larghezza e altezza di circa 21 metri. Napoli-Bari

installato ad Acerra. 80 metri di lunghezza, 13 metri di larghezza e altezza di circa 21 metri. Iniziano a Napoli le riprese del film “Quel posto nel tempo” con Leo Gullotta- Un altro film in città del giovane regista campano Nuzzo Quel posto nel tempo

Un altro film in città del giovane regista campano Nuzzo Voli per Lampedusa e Riga dall’aeroporto di Capodichino di Napoli- Ripartono in sicurezza i voli da Napoli Capodichino . Voli da Capodichino

Ripartono in sicurezza i voli da Napoli Capodichino . Restaurata la trecentesca Chiesa Angioina di San Pietro Martire a Napoli – Completato il restauro della chiesa fu fondata nel 1294 dagli Angioini. San Pietro Martire

Un Parco dei Dinosauri ad Avellino: tra i più grandi d’Italia – Si realizzerà nella zona Sud del capoluogo irpino un grande parco a tema un Dino Park da 100.000 metri quadrati

Si realizzerà nella zona Sud del capoluogo irpino un grande parco a tema Antonino Cannavacciuolo apre il suo nuovo ristorante a Vico Equense: a Ticciano dove è nato ed ha iniziato. Poi un restyling per “la casa sul mare” di Meta. Cannavacciuolo in Campania

a Ticciano dove è nato ed ha iniziato. Poi un restyling per “la casa sul mare” di Meta. La Tomba di Agrippina alla Marina di Bacoli: riaprirà dopo 20 anni Il monumento sul mare di Bacoli riaprirà al pubblico grazie all’intervento di un privato. Tomba di Agrippina

Il monumento sul mare di Bacoli riaprirà al pubblico grazie all’intervento di un privato. David di Donatello 2021: ecco i film, gli attori e gli scrittori napoletani tra i candidati- i r iconoscimenti a film usciti in Italia gli artisti e registi napoletani

iconoscimenti a film usciti in Italia A Serena Rossi il premio “Napoli per l’eccellenza 2021 – Civicrazia”- Assegnato a Serena Rossi il premio per chi ha promosso l’immagine di Napoli in tutto il mondo. Premio a Serena Rossi

