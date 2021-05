Spettacoli teatrali dal vivo all’aperto tra le bellezze di Casertavecchia e San Leucio

Una serie di spettacoli dal vivo all’aperto in due luoghi molto suggestivi vicino Caserta. A Casertavecchia, all’interno del cortile del Duomo e San Leucio, nella speciale cornice dell’Oasi WWF Bosco di San Silvestro

Anche vicino Caserta si terrà la rassegna “Live – Il teatro è dal vivo” che a Napoli presenta spettacoli dal vivo nelle suggestive Catacombe di San Gennaro. A Caserta gli spettacoli andranno in scena in due luoghi straordinari dal 2 al 6 giugno 2021, tra Casertavecchia, all’interno del cortile del Duomo, e San Leucio, nella speciale cornice dell’Oasi WWF Bosco di San Silvestro con 5 spettacoli organizzati da Mutamenti/Teatro Civico 14 e La Mansarda Teatro Dell’orco.

Una bella iniziativa, sostenuta dal Teatro Pubblico Campano, con lo scopo di far rinascere lo spettacolo dal vivo e far rifiorire il rapporto tra gli artisti e il pubblico. Per accedere agli eventi la prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati.

“Live – Il teatro è dal vivo” tra Casertavecchia e San Leucio

Casertavecchia – cortile del Duomo – 2 giugno – Mine – Vulìe Teatro – conferenza stanca sul melodramma amoroso di Marina Cioppa e Michele Brasilio regia di Michele Brasilio con Marina Cioppa e Michele Brasilio

Casertavecchia – cortile del Duomo – 3 giugno – Salute! – Solot compagnia stabile di Benevento regia di Michelangelo Fetto – con Michelangelo Fetto, Rosario Giglio, Antonio Intorcia, Massimo Pagano

Casertavecchia – cortile del Duomo – 4 giugno – Misstake – Mutamenti – scritto, diretto e interpretato da Fabiana Fazio

San Leucio – Bosco di San Silvestro – 5 giugno – Di un Ulisse, di una Penelope – Mutamenti/Teatro Civico 14 – di Marilena Lucente – progetto sonoro Paky Di Maio – regia di Roberto Solofria – con Roberto Solofria e Ilaria Delli Paoli, e con Paky Di Maio

San Leucio – Bosco di San Silvestro – 6 giugno – Oscae Personae – La Mansarda Teatro dell'Orco di Roberta Sandias – regia Maurizio Azzurro con Maurizio Azzurro, Antonio Elia, Valentina Elia, Marcello Manzella

Spettacoli dal vivo a Casertavecchie e San Leucio

Quando: dal 2 al 6 giugno 2021 ore 20,30

dal 2 al 6 giugno 2021 ore 20,30 Dove: Casertavecchia – cortile del Duomo e San Leucio – Bosco di San Silvestro

Casertavecchia – cortile del Duomo e San Leucio – Bosco di San Silvestro Prezzo biglietto: posto unico 5 euro

posto unico 5 euro Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria e info al 3391873346 / info@teatrocivico14.it – I ticket si possono acquistare alla biglietteria prima dello spettacolo, sempre previa prenotazione, o su Vivaticket – Sito ufficiale

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Teatro Pubblico Campano.

