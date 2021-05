Giugno al MANN con laboratori didattici per bambini a tema Gladiatori

Ripartono le grandi iniziative per i bambini del Museo Archeologico Nazionale di Napoli con una serie di laboratori didattici ispirati alla grande mostra sui “Gladiatori” che è al MANN

Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli parte l’iniziativa Giugno al MANN che propone una serie di interessanti laboratori didattici per bambini con incontri tra fumetto e fotografia, con tanti itinerari di scoperta destinati ai più piccoli.

Si inizia giovedì 3 giugno 2021 con una programmazione culturale tutta per i più piccoli e collegata alla mostra “Gladiatori”: tanti laboratori didattici, promossi dai Servizi Educativi del Museo, per svelare, a bambini e ragazzi, le suggestioni della grande mostra sui Gladiatori presente al MANN. Alcuni eventi sono in collaborazione con la Scuola Italiana di Comix.

“Racconti e storie di gladiatori” – ( 3 e 10 giugno , sempre alle ore 16) – doppio momento didattico: un percorso per scoprire l’allestimento ed un laboratorio di fumetto. I giovanissimi allievi (7-10 anni) avranno l’opportunità di conoscere da vicino mito e fortuna dei combattenti nelle arene, “armandosi” di fogli e matite colorate per tradurre, in disegni e vignette ​, i concetti appresi. Filo conduttore del percorso creativo, sarà, naturalmente, la guida per ragazzi “Gladiatori” (Franco Cosimo Panini Editore), ideata dai Servizi Educativi con la collaborazione dell’Ufficio Mostre del Museo; le illustrazioni sono realizzate dalla Scuola Italiana di Comix.- Partecipazione ai laboratori gratuita per i bambini e per un solo accompagnatore adulto: obbligatoria la prenotazione, telefonando ai Servizi Educativi (dal lunedì al venerdì, ore 10-13, tel.: 0814422329).

– ( , sempre alle ore 16) – doppio momento didattico: un percorso per scoprire l’allestimento ed un laboratorio di fumetto. I giovanissimi allievi (7-10 anni) avranno l’opportunità di conoscere da vicino mito e fortuna dei combattenti nelle arene, “armandosi” di fogli e matite colorate per tradurre, in disegni e vignette ​, i concetti appresi. Filo conduttore del percorso creativo, sarà, naturalmente, la guida per ragazzi “Gladiatori” (Franco Cosimo Panini Editore), ideata dai Servizi Educativi con la collaborazione dell’Ufficio Mostre del Museo; le illustrazioni sono realizzate dalla Scuola Italiana di Comix.- e per un solo accompagnatore adulto: obbligatoria la prenotazione, telefonando ai Servizi Educativi (dal lunedì al venerdì, ore 10-13, tel.: 0814422329). “Tana liberi tutti!” – ( 18 e 25 giugno , sempre alle 16) – si passa dal fumetto ai nuovi linguaggi artistici con laboratori al tour tra mostra e collezioni, combinando stavolta, l’esperienza di ricerca fotografica. I piccoli visitatori (8-10 anni), con macchine compatte, smartphone e I-Pad, andranno a caccia di animali, in particolare nella sezione “Venationes” della mostra “Gladiatori”.- Partecipazione ai laboratori gratuita per i bambini e per un solo accompagnatore adulto: obbligatoria la prenotazione, telefonando ai Servizi Educativi (dal lunedì al venerdì, ore 10-13, tel.: 0814422329).

( , sempre alle 16) – si passa dal fumetto ai nuovi linguaggi artistici con laboratori al tour tra mostra e collezioni, combinando stavolta, l’esperienza di ricerca fotografica. I piccoli visitatori (8-10 anni), con macchine compatte, smartphone e I-Pad, andranno a caccia di animali, in particolare nella sezione “Venationes” della mostra “Gladiatori”.- e per un solo accompagnatore adulto: obbligatoria la prenotazione, telefonando ai Servizi Educativi (dal lunedì al venerdì, ore 10-13, tel.: 0814422329). “Faccio il Gladiatore” (tutte le domeniche di giugno alle 11.20 ) laboratori didattici per bambini dai 6 ai 12 anni a cura di Coopculture. Costruire armi ed immaginare che non siano di cartone, ma di bronzo e metallo prezioso. Il laboratorio didattico al quale prenderanno parte i bambini, dopo una visita alla mostra Gladiatori, è volto a sviluppare la loro creatività, nell’inventare improbabili armi gladiatorie di cartone e nell’immaginare di diventare con esse invincibili. Meravigliare, creare ed immaginare sono le parole chiave di questa attività. – La partecipazione avrà un costo di 7 euro e l’accompagnatore dovrà munirsi di biglietto di ingresso al MANN: necessario riservare online, consultando il sito web ufficiale

Maggiori informazioni – Giugno al MANN

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata