Bella e Bestia: spettacoli per bambini all’Orto Botanico della Reggia di Portici

Spettacoli per bambini e famiglie da non perdere nello splendido Orto Botanico della Reggia di Portici si terrà con una rappresentazione tratta dalla famosa fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

Nei giorni 2, 4, 5 e 6 giugno 2021 nell’Orto Botanico della Reggia di Portici si terrà, all’aperto, un appassionante spettacolo per bambini e famiglie dal titolo Bella e Bestia tratto dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont a cura di Claudio Di Palma.

L’evento fa parte di “Racconti per Ricominciare” il bel festival diffuso di spettacoli all’aperto ambientati in straordinari siti monumentali della Campania che presenta 12 percorsi teatrali messi in scena prima del tramonto da oltre 60 artisti, in simbiosi con i paesaggi e le architetture che li ospitano. Tra questi da non perdere lo spettacolo teatrale con Patrizio Oliva In Tre Round che si terrà dell’Anfiteatro all’aperto del Museo di Pietrarsa.

Bella e Bestia all’Orto Botanico della Reggia di Portici

Nell’Orto Botanico della Reggia di Portici anche nei giorni 2, 4, 5 e 6 giugno 2021 si terrà, Bella e Bestia tratto dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont a cura di Claudio Di Palma con Renato De Simone, Irene Grasso, Gioia Miale, Fabio Rossi. Uno spettacolo per bambini da non perdere che ci racconta di Bella figlia di un mercante che è prigioniera di una Bestia.

Bella non si lascia intimorire da Bestia e impara a conoscere la sua eleganza di modi e la nobiltà di cuore, fino a innamorarsene e a farlo innamorare e sposarlo. Una storia particolare e senza tempo che avvicina i bambini al tema dell’accettazione del diverso da sé e alla forza dei sentimenti. Bella e Bestia è uno spettacolo itinerante che si svolge tra i grandi alberi e i magnifici giardini dell’Orto botanico di Portici con attori che si presentano con costumi sontuosi e coloratissimi e che affascina tutti i bambini.

Bella e Bestia: prezzi, orari e date

Quando: Dal 28 maggio al 6 giugno 2021 ore 18

Dal 28 maggio al 6 giugno 2021 ore 18 Dove: Orto Botanico della Reggia di Portici Viale Università Portici

Orto Botanico della Reggia di Portici Viale Università Portici Prezzo biglietto: euro 10

euro 10 Contatti e informazioni: Bella e Bestia all’Orto Botanico

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata