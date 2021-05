Concerti dal vivo nel cortile della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli

foqus foto di repertorio

Nella Corte dell’Arte del cinquecentesco palazzo della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli a Napoli si terranno una serie di concerti dal vivo nei weekend di giugno.

Ritorna la musica dal vivo all’interno dell’elegante chiostro cinquecentesco della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli all’interno della Corte dell’Arte, il contenitore di idee e attività artistiche e culturali.

La Corte dell’Arte è la grande area all’aperto per eventi nel chiostro del palazzo del cinquecento nel cuore del centro storico di Napoli, con palco per esibizioni live, una Galleria d’Arte Contemporanea, la Biblioteca di Quartiere, un Cinema con 200 posti, e poi Bar, Ristorante, Pizzeria e altri spazi.

Nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli e a pochi passi dall’uscita della Metro di Montecalvario – Toledo riprendono le iniziative musicali organizzate da FoquSound a cura di Giulio Di Donna.

Concerti all’aperto e in sicurezza nel cuore dei Quartieri

I concerti si terranno all’aperto nel chiostro nelle serate di sabato e nel primo pomeriggio delle domeniche di giugno all’insegna della buona musica e del buon cibo.

Protagonisti sul palco cantautori e musicisti della scena campana quali Greg Rega, Andrea D’Alessio, Simona Boo, NINNI, Marco Gesualdi, Libera Velo, Joseph Martone, Pietro Santangelo, Stella Manfredi e Lui_G (KamAak).

8 appuntamenti nel cuore di Napoli, tra arte, spettacolo e buon cibo. Il programma di FoquSound inizia il primo week end di Giugno per proseguire poi anche nei mesi successivi. I primi concerti saranno in versione live unplugged e semi acustica.

Le date dei concerti da Foqus

I concerti si terranno nelle date seguenti e il Sabato inizieranno alle ore 19:30 mentre la Domenica inizieranno alle ore 14:00:

sabato 05 giugno – Aperitivo – Greg Rega + opening Kalika

domenica 6 giugno – Brunch – Andrea D’Alessio

sabato 12 giugno – Aperitivo – Marco Gesualdi e Simona Boo

domenica 13 giugno – Brunch – PS3 – Pietro Santangelo trio

sabato 19 giugno -Aperitivo – NINNI

domenica 20 giugno – Brunch – Libera Velo in ‘A Sguarrona (con Gianluca Capurro)

sabato 26 giugno – Aperitivo – Joseph Martone

domenica 27 giugno – Brunch – Stella Manfredi feat. Lui_G (KamAak)

FOQUS è in Via Portacarrese a Montecalvario, 69 – Napoli – La fruizione del ristorante/bar e dei concerti avviene in sicurezza come da norme vigenti. La Corte dell’Arte è da considerarsi un luogo all’aperto.

Maggiori informazioni – Fondazione Foqus Napoli

