Laboratori gratuiti di architettura per bambini alla Reggia di Capodimonte

Due gli incontri gratuiti per “Mele Progetto – Un ponte verso l’architettura” i laboratori di architettura gratuiti per bambini a Capodimonte promossi da Amici di Capodimonte Ets con il contributo della Fondazione Emiddio Mele, a cura di Archipicchia! Architettura per bambini. Gli appuntamenti previsti dopo la riapertura del Museo si terranno domenica 23 maggio dal titolo “La meta’ che completa” e quello di domenica 6 giugno dal titolo “Ciudad Natural”

“La metà che completa” dedicato ai bambini dai 5 agli 8 anni

Il prossimo appuntamento “La metà che completa” si domenica 23 maggio ore 10.45/12.30, e sarà dedicato ai bambini dai 5 agli 8 anni, nell’area Picnic del Real Bosco di Capodimonte. L’attività è ispirata alla mostra allestita al Museo di Capodimonte “Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli”.

Il gruppo di giovani architette di Archipicchia! Architettura per bambini, esperte in laboratori didattici, guideranno i bambini nella costruzione di un progetto di architettura, a partire dall’osservazione, tramite supporti fotografici, della ricca produzione artistica del celebre architetto, ingegnere e scultore spagnolo. I piccoli partecipanti saranno stimolati nella fantasia e nella creatività, e condotti a giocare e sperimentare con la spazialità, la composizione, la natura, i simboli, la simmetria e la sostenibilità.

Calendario prossimi incontri MeLe Progetto 5/Un ponte verso l’architettura!

Il laboratori si tengono dalle 10.45 alle 12.30

23 Maggio – La meta’ che completa – Osserveremo il corpo per conoscere la simmetria e giocheremo con i movimenti, davanti allo specchio, per “riflettere” sulle opere dell’architetto spagnolo che giocano con questo elemento. Sperimenteremo come costruire improbabili architetture dando loro una nuova dimensione, dettandone le regole: simmetria, ripetizione, asimmetria… Età consigliata: 5-8 anni

6 Giugno – Ciudad Natural – A partire dal modello in mostra de la Ciutat de les Arts i les Ciències di Valencia, costruiremo insieme ai bambini un'opera collettiva dove ognuno potrà progettare e realizzare il suo padiglione. Creeremo architetture dalle forme organiche, ispirate alla natura e costruiremo tutti assieme una Città naturale e dei Bambini. Età consigliata: 8-10 anni

Come partecipare ai laboratori di “Mele Progetto – Un ponte verso l’architettura

L’iniziativa è completamente gratuita per i bambini e saranno realizzati all’aperto e nel rispetto della normativa d’emergenza vigente. Le attività saranno organizzate con piccoli gruppi di cinque bambini per operatore.

Mele Progetto – Un ponte verso l’architettura,maggiori informazioni

Quando: domenica 23 maggio e domenica 6 giugno 2021

gratis

Ore 10:45 (I genitori devono affidare i bambini agli operatori alle ore 10.45 in punto presso Porta Caccetta e non potranno partecipare alle attività, ma potranno sostare nelle adiacenze dell'area Picnic)

prenotazione massimo entro e non oltre giovedì 20 maggio – si riceverà conferma. La mail deve essere inviata a: prenotazioni@amicidicapodimonte.org precisando per ogni singolo bambino:– nome e cognome– età – nome, cognome, num. telefono genitore o accompagnatore ed inviare copia firmata della liberatoria allegata

Maggiori informazioni: Reggia di Capodimonte Mele Progetto – Un ponte verso l'architettura

