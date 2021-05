4 mostre a Giugno 2021 a Napoli da non perdere

Le mostre che hanno segnato questi giorni di riapertura in città che ci hanno permesso di ritornare a vivere esperienze particolari dal vivo dopo tanti mesi di chiusura

Ripartite a Napoli anche le grandi mostre che richiamano in presenza tanto pubblico dopo mesi di chiusura. E queste quattro aperte a Napoli sono particolari perché sono anche mostre che fanno un grande ricorso alla tecnologia e alla multimedialità consentendoci di vivere esperienze particolari. Riportiamo anche le date e i luoghi di svolgimento con il prezzo massimo d’ingresso. Poi previste per ognuna anche riduzioni.

Claude Monet the Immersive Experience a Napoli

Fino al 20 ottobre 2021 – 12 euro – Chiesa di San Potito: la mostra a Napoli Claude Monet: The Immersive Experience, nella Chiesa di San Potito, con esperienza immersiva e realtà virtuale. Sarà possibile entrare in un dipinto per immergersi completamente nell’opera che si ha davanti nella nuova mostra immersiva che si terrà a Napoli sul grande pittore francese Claude Monet. Maggiori Informazioni

Troisi Poeta Massimo: a Castel dell’Ovo una mostra su Massimo Troisi

Fino al 25 luglio 2021 – 5 euro – Castel dell’Ovo – Una particolare esposizione che ci mostrerà un lato nuovo del grande Massimo Troisi con fotografie private, immagini d’archivio, locandine Una mostra organizzata dall’Istituto Luce-Cinecittà in collaborazione con il Comune di Napoli che ci mostrerà un lato nuovo del grande Massimo Troisi con fotografie private, immagini d’archivio e tanto altro che farà conoscere al pubblico l’animo umano di Massimo. Maggiori Innformazioni

Frida Kahlo in mostra al Pan di Napoli

Fino all’11 luglio 2021 – 14 euro – Pan delle Arti – Una mostra evento su Frida Kahlo dal titolo “Ojos que no ven corazón que no siente” una mostra fotografica e multimediale. Napoli prima città della mostra evento su Frida Kahlo una particolare mostra fotografica e multimediale che ci svelerà la straordinaria vita della grande artista messicana. Maggiori Informazioni

Una mostra dedicata a Gustav Klimt a Napoli in Villa Comunale

Fino al 1 agosto – 7 euro – Casina Pompeiana Villa Comunale – La mostra “KLIMT Arte Virtuale e Immagini” a Napoli nella rinnovata casina Pompeiana. Una mostra virtuale dedicata al grande pittore viennese Gustav Klimt che ci consentirà di attraversare i suoi capolavori grazie a sistemi sofisticati di realtà virtuale Maggiori Informazioni

Se preferite poi le mostre online gratuite sono disponibili ancora alcune interessanti

Progetti per Bagnoli: una mostra online con 40 anni di progetti straordinari per Bagnoli

Cosa poteva diventare Bagnoli. Una importante mostra che ci illustra tutti i progetti realizzati e approvati ma mai realizzati per Bagnoli a Napoli. Gratis online. Progetti per Bagnoli:

Online la mostra sui 50 anni della Regione Campania

Una mostra fotografica online gratuita dal titolo “I nostri primi 50 anni” racconta la storia della Regione Campania dal 1970 fino al 2020. Online la mostra sulla Regione Campania

