A Napoli al via la rete di ricarica per auto elettriche: in programma 180 colonnine in città

L’ANM, Azienda Trasporti di Napoli ha avviato l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche a Napoli, Già sono attive le prime 6 presso il Parcheggio Bagnoli e a lavori conclusi in città ne saranno 180

E’ iniziato il piano di installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche a Napoli avviato dall’ANM, Azienda Trasporti di Napoli assieme a Be Charge.

Con le sei installate a Bagnoli sono dodici le stazioni di ricarica già funzionanti nei parcheggi ANM a Bagnoli e a Via Argine e, entro maggio, ci saranno anche altre tre in quello di Ponticelli. A regime ci saranno 180 stazioni di ricarica in tutti i parcheggi Anm realizzati in città in collaborazione tra ANM e Be Charge.

Le colonnine di ricarica per auto elettrica nei parcheggi ANM a Napoli

I proprietari di auto elettrica potranno parcheggiare la vettura nei parcheggi di ANM e metterla in carica. Dopo i parcheggi ANM di Bagnoli e Ponticelli la rete di colonnine elettriche di ricarica della Be Charge arriverà negli altri parcheggi gestiti da Anm, tra cui il Parcheggio Brin, quelli nella Zona Ospedaliera, e quelli al Centro Direzionale in funzione dei tempi di allacciamento alla rete elettrica.

Per eseguire una ricarica alle stazioni Be Charge basterà installare e registrarsi sull’App «BeCharge» scaricabile gratuitamente dagli AppStore Google Play e Apple App Store.

Attraverso l’App sarà inoltre possibile visualizzare la mappa di tutte le stazioni di ricarica Be Charge sul territorio, verificare la disponibilità in tempo reale e la tipologia di presa dei vari punti di ricarica, oltre che il prezzo in €/kWh erogato. Il costo della ricarica verrà direttamente addebitato sulla carta di credito associata all’account dell’utente. Una volta attivata la ricarica è possibile monitorarne l’avanzamento direttamente dall’App. Il call center è sempre disponibile 24/7 al numero 02-87119401.

La Be Charge conta di installare circa 30.000 punti di ricarica sull’intero territorio nazionale nei prossimi 3-5 anni che erogheranno energia al 100% proveniente da fonti rinnovabili. Dal canto suo l’ANM sta lavorando per prevedere punti di ricarica per i veicoli elettrici anche in città.

Maggiori informazioni – ricarica per auto elettrica a Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata