Agorà Scarlatti: grandi eventi all’aperto nel cuore del Vomero tra concerti, cinema e teatro

Un’estate con grandi eventi all’aperto al Vomero con Agorà Scarlatti che ospiterà 460 posti a sedere all’aperto da luglio a settembre con teatro e cinema all’aperto, concerti di jazz e classica con Paolo Fresu, Tosca, Alma Partenopea, ma anche di spettacoli di teatro e cabaret, con Massimiliano Gallo, Paolo Caiazzo, Gino Rivieccio, Rosalia Porcaro e tanti altri.

Aprirà per luglio il grande spazio all’aperto di Agorà Scarlatti nel cuore del Vomero con ben 460 posti a sedere nel cortile dell’istituto dei Salesiani di Don Bosco in via Morghen. Dal 12 luglio al 5 settembre 2021 ci saranno in quasi tutte le sere tanti eventi tra cinema, teatro, concerti, recital e tanto altro per la stagione estiva di “Agorà Scarlatti”.

Un luogo centralissimo all’aperto, al di sopra del grande supermercato di via Morghen, a pochi minuti a piedi da Piazza Vanvitelli e fermate di funicolari e metro.

Teatro, cinema e concerti nell’enorme cortile all’aperto dei Salesiani

Una grande arena all’aperto da 460 posti a sedere, ben distanziati, nel rispetto delle normative vigenti per “Agorà Scarlatti” che sarà aperto di sera nel grande spazio all’aperto dell’Oratorio dei padri Salesiani dell’Istituto don Bosco, in via Scarlatti, angolo con via Morghen.

Un luogo per eventi culturali come concerti, spettacoli teatrali, proiezioni di film ma anche presentazione di libri, incontri serali con autori ed attori dove la mattina i ragazzi giocano nel grande campo di calcio.

Un grande palco per grandi eventi: il cartellone in preparazione

L’Agorà Scarlatti consentirà splendide serate all’aperto con 460 posti a sedere in sicurezza e un grande palco di 14 metri per 8 con uno schermo per le proiezioni cinematografiche da 10 metri per 7. Naturalmente il grande spazio sarà attrezzato con impianto audio-luci professionale, 8 camerini per gli artisti e un giardino pensile per presentazione libri, gli incontri con attori, registi ecc.

Ricco il cartellone in preparazione che sarà annunciato a giugno ma già filtrano voci di probabili concerti di Paolo Fresu, Tosca, Alma Partenopea, di jazz e classica ma anche di spettacoli di teatro e cabaret, con Massimiliano Gallo, Paolo Caiazzo, Gino Rivieccio, Rosalia Porcaro e tanti altri.

Alcune date già sono note e sono:

28 luglio – Paolo Fresu Trio,

18 luglio- Rosalia Porcaro,

21 Luglio – John Patitucci trio,

17 Luglio – Karima,

16 luglio – Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli

