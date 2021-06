Passeggiata guidata gratuita per conoscere le bellezze del Real Bosco di Capodimonte

Una passeggiata guidata per scoprire la storia, l’importanza culturale e ambientale del Real Bosco di Capodimonte un grande bosco all’interno della città di Napoli ma anche un giardino storico straordinario, pieno ancor oggi di tante rarità botaniche

Domenica 6 giugno 2021 alle 11,00 si terrà la seconda passeggiata gratuita per conoscere le bellezze del Real Bosco di Capodimonte. Partendo dal Belvedere da cui si gode una vista mozzafiato sulla città si potrà ammirare la Fontana del Belvedere recentemente rinnovata raggiungendo poi le aree antistanti la Reggia, dove a ovest c’è il così detto Spianato, anticamente impiegato per il pascolo e l’agricoltura.

La passeggiata prosegue per raggiungere il Giardino anglo-cinese, adiacente la Palazzina dei Principi e l’antica Stufa dei fiori, un primo esempio in città di giardino riservato al collezionismo di rarità botaniche espressione del gusto orientalista. Poi si proseguirà verso il Giardino tardo-barocco superando la Porta di Mezzo.

Questo giardino si apre sull’Emiciclo ed è contornato da 14 sculture, incorniciate da nicchie vegetali ripristinate nel corso del recente restauro, da cui si dipartono, a raggiera, i 5 viali che si addentrano nel bosco. Il principale, detto a grottone, delinea una fuga prospettica perfetta verso la colossale Statua del Gigante di recente restaurata.

Una straordinaria passeggiata per scoprire le bellezze del parco più grande di Napoli

La passeggiata dell’Appuntamento in giardino è promossa dall’APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia, patrocinata dal Ministero della Cultura, e si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei. Si potrà così conoscere l’immensa ricchezza e varietà botanica, storica e paesaggistica del parco di Capodimonte e degli altri parchi e giardini storici d’Italia.

La passeggiata sarà condotta da Imma Molino, storica dell’arte, e Salvatore Terrano, architetto paesaggista ed è gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail di seguito indicata. L’iniziativa si svolgerà con un numero massimo di 30 partecipanti, nel rispetto delle normative anti Covid-19, assicurando il distanziamento tra le persone e il corretto uso delle mascherine.

Prenotazione a: mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it

