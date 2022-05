Cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 6 all’8 maggio 2022 e alla festa della Mamma

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana dal 6 all’8 maggio 2022 con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare a Napoli

Anche nel weekend dal 6 all’8 maggio 2022, quello della festa della Mamma, si svolgeranno sempre tanti eventi a Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli. Per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato nei prossimi giorni. Gli eventi sono raggruppati per Visite guidate, Spettacoli e concerti, Eventi particolari in città, le Mostre a Napoli e una piccola guida a dove mangiare nel weekend.

Contenuto sponsorizzato

Eventi del weekend dal nel weekend dal 6 all’8 maggio 2022

Domenica 8 maggio – Una mamma al Museo

Una visita guidata al Museo Filangieri, all’interno dello splendido edificio storico di Palazzo Como. Il percorso museale inizia al piano terra con la “Sala Carlo Filangieri” dove sarà possibile ammirare preziose sculture, armi e armature. Si prosegue al piano superiore dove si trova la “Sala Agata”, dedicata alla madre del principe Gaetano Filangieri. Caratterizzata da uno stupendo pavimento maiolicato, qui sono esposti dipinti di importanti artisti europei e italiani, da notare le opere di Battistello, di Vaccaro, del Guercino, di De Ribera e Giordano. Un passetto in legno permette di raggiungere la “Biblioteca” che vanta una prestigiosa e ampia raccolta di libri antichi. Prima di cominciare il percorso al museo faremo una sosta golosa alla Pasticceria Mon sciú. Protagonista assoluta, la pasta choux, le immancabili pastarelle napoletane della domenica, mignon curati nell’estetica, punto d’unione fra tradizioni diverse. Il Tour è organizzato da Partenope Experience in occasione della Festa della Mamma e per questa festa sarà applicato un prezzo speciale a tutte le mamme che parteciperanno in compagnia di un’altra persona. Inoltre sarà possibile ricevere un biglietto personalizzato di Auguri da regalare alla propria mamma.

L’evento è a cura di Partenope Experience, a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : Il tour prevede due turni 10:15 e 11:45 – appuntamento esterno Museo Filangieri ore 10:15 oppure 11:45 Durata: 2 ore

: Il tour prevede due turni 10:15 e 11:45 – appuntamento esterno Museo Filangieri ore 10:15 oppure 11:45 Durata: 2 ore Contributo : (adulti) €16,00 – promo: mamma+1 23,00€ – bambini fino a 9 anni 3,00€ – Il Contributo comprende: sosta culinaria pasticceria Mon Sciù, Visita Guidata e Gadget

: (adulti) €16,00 – promo: mamma+1 23,00€ – bambini fino a 9 anni 3,00€ – Il Contributo comprende: sosta culinaria pasticceria Mon Sciù, Visita Guidata e Gadget Organizzazione : Partenope Experience – La prenotazione è obbligatoria Tel o Whatsapp +39 366 319 1005 o partenopexperience@gmail.com obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi

: – La prenotazione è obbligatoria Tel o Whatsapp +39 366 319 1005 o partenopexperience@gmail.com obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Partenope Experience

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Eventi da non perdere nel weekend

Viaggio nella storia del Regno di Napoli: spettacolo itinerante alla Reggia di Portici

Ritorna a grande richiesta, sabato 7 maggio 2022, lo spettacolo itinerante “La reggia di Portici – Viaggio nella storia del regno di Napoli” proprio nelle magnifiche sale della Reggia borbonica. Viaggio nella storia del Regno di Napoli

Zephyros, Il soffio dell’anima: serata musicale straordinaria nel Museo di Pietrarsa

Una imperdibile serata il 7 Maggio 2022 sul mare nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. “ZEPHYROS – Il soffio dell’anima”, una serata musicale a cura del Maestro Ivana D’Addona ZEPHYROS – Il soffio dell’anima

Neapolitan Gipsy Jazz e omaggi a Pino Daniele e visita guidata alla Galleria Borbonica

Sabato 7 maggio nei meandri della splendida Galleria Borbonica di Napoli si terrà un concerto della Quartieri Jazz di Mario Romano e una visita guidata. La band suonerà i propri album e omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele. concerto Quartieri Jazz

“I Miti dell’Ade”: spettacolo sulle sponde del lago Fusaro

Domenica 8 maggio 2022, festa della Mamma, alle ore 17,00 e poi alle 18.00, si terrà “I miti dell’Ade: spettacolo itinerante coi personaggi della mitologia flegrea legati agli inferi”. Uno spettacolo da non perdere sulle sponde del lago del Fusaro e nei boschi del Parco della Quarantena, I Miti dell’Ade

“Planta il giardino e non solo” con ingresso gratuito nel Real Orto Botanico di Napoli

Nei giorni dal 6 all’8 maggio 2022 presso il Real Orto Botanico di Napoli si terrà “Planta il giardino e non solo” la bella Mostra Mercato dedicata al florovivaismo di qualità. Sempre ad ingresso gratuito “Planta il giardino e non solo”

Bimbimbici alla Festa della Mamma a Piazza Plebiscito a Napoli

Grande raduno alla festa della mamma: tutti in bicicletta, grandi e piccoli, per Bimbimbici Domenica 8 maggio 2022 in piazza Plebiscito e sul Lungomare. Bimbimbici alla Festa della Mamma

Apre al Vomero Mascolo: il panuozzo originale di Gragnano arriva a Napoli

Apre a Napoli, al Vomero, un punto di preparazione e vendita del Panuozzo ® della famiglia Mascolo quello originale dal 1983 di Gragnano. Al Vomero a Via Merliani, 30 tra via Scarlatti e l’ingresso della villa Floridiana di via Cimarosa Apre al Vomero Mascolo

Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€ (o quasi!)

Quante volte ti sei chiesto cosa puoi vedere e fare a Napoli in 1 giorno con 0€? Scoprilo con noi e con l’influencer Antonio di Maiolo Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€

Spettacoli e concerti da non perdere a Napoli

Festival Pianistico al Teatro di San Carlo a Napoli

Sei concerti al Teatro di San Carlo di Napoli per un Festival Pianistico con musicisti di livello internazionale dal 22 aprile al 5 maggio 2022 Festival Pianistico al San Carlo

Napoli Unplugged: 5 concerti alla Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli

Al via Napoli Unplugged la bella rassegna di musica d’autore che si terrà dal 25 marzo al 20 maggio alla Fondazione FOQUS. – Venerdì 6 maggio – Romito –Napoli Unplugged

Film gratis in lingua originale al Cinema Astra: i film a cura dell’Università Federico II. gratuiti per studenti con sottotitoli in italiano 10 maggio 2022 – Roubaix, une Lumiére di Arnaud Desplechin (2019)Cinema Astra

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

3 mesi di concerti gratuiti a Napoli al Conservatorio di San Pietro a Majella, con artisti internazionali e allievi. Prossimi 2 concerti il 4 e il 6 maggio Concerti gratuiti a San Pietro a Majella

Su Rai 2 “Made in Sud” lo show in diretta dalla Rai di Napoli con Clementino e Lorella Boccia

45 artisti per 8 serate in diretta da Napoli con tanti comici come gli Arteteca, Simone Schettino, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Mariano Bruno e tanti altri “Made in Sud”

Al cinema Modernissimo Montagskino, i film tedeschi del lunedì

A Napoli fino al 9 maggio ritorna Montagskino la rassegna che presenta i migliori film in tedesco sottotitolati in italiano. 9 maggio 2022, “Die Besteigung des Chimborazo” (L’ascesa del Chimboraz) di Rainer Simon Montagskino

Al Ridotto del Teatro Mercadante a Napoli 5 spettacoli per la rassegna Innesti

Ben 5 cinque spettacoli fino a maggio 2022 al Ridotto del Mercadante a Napoli con anche prime nazionali. 11 – 15 maggio 2022 – CUÒRE – SOSTANTIVO MASCHILE Teatro Mercadante

Rassegna di film gratuiti di qualità a Napoli

Cinematopedia con tanti film gratuiti di qualità e dibattiti per sostenere le comunità di Napoli Est tra il Nest, il Macadam e il Centro Asterix fino al 7 maggio: 7 Maggio – Centro Asterix – Pater Familias – di Francesco Patierno – Film gratuiti di qualità

Note Svelate: ripartono a Napoli i concerti della Fondazione Pietà de’ Turchini

Riparte la stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini che si tiene da anni a Napoli, con tanti concerti, fino a 6 maggio – Venerdì 6 maggio – Chiesa di Santa Caterina da Siena Divertimenti strumentali Note Svelate

Riparte a Napoli “Il Teatro cerca Casa”: spettacoli teatrali nei salotti della città nelle case private Quest’anno 26 spettacoli , in case private . Il Teatro cerca Casa

spettacoli teatrali nei salotti della città nelle case private Quest’anno , in case private . I Fratelli De Filippo: dove vedere il film in streaming Grande successo il film sulla vera storia dei de Filippo, trasmesso il 30 dicembre. su RaiPlay. I Fratelli De Filippo

Grande successo il film sulla vera storia dei de Filippo, trasmesso il 30 dicembre. su RaiPlay. “Stanotte a Napoli” su Rai Play con Alberto Angela trasmesso la sera di Natale girato di notte nei luoghi più belli di Napoli Su Rai Play “Stanotte a Napoli”

Visite guidate e luoghi da visitare a Napoli

Visite teatralizzate per scoprire il Teatro San Ferdinando, il Teatro di Eduardo

Dal 9 aprile al 15 maggio 2022 si terranno delle originali visite teatralizzate per conoscere il Teatro San Ferdinando di Napoli, la storica sala di Eduardo De Filippo Prossime 7 e 8 maggio Visite al San Ferdinando

Visita guidata Fusarowalking

Sabato 7 Maggio ore 10.30 MOREA vi accompagnerà lungo le sponde del Lago Fusaro, laguna salmastra conosciuta fin dal III sec. a.C. come Acherusia Palus, alla scoperta di un luogo unico, ricco di storia e di leggenda, oggetto di visita da parte di illustri personaggi della cultura e della politica. La vicinanza al mare e la presenza di varie specie animali contribuiscono ad accrescerne la particolarità ! Costi: Adulti: 10 Euro / Bambini dai 6 ai 13 anni : 5 euro L’evento verrà ripetuto anche– Prenotazione obbligatoria Tutte le info al 3281917307 – moreaoutdoor@gmail.com Morea FusaroWalking

Visite guidate gratuite al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli

Visite guidate gratuite allo splendido Chiostro Maiolicato a Santa Chiara con esperti in uno dei luoghi più belli di Napoli Si paga solo l’ingresso 6 euro. Previsti sconti Prossima Sabato 7 maggio Visite Chiostro di Santa Chiara

Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli: gli orari e i prezzi

A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo

Riapre a Napoli l’ex Ospedale della Pace con una mostra gratuita

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Da Castel Sant’Elmo il panorama a 360° più bello di Napoli – Il più grande dei sette castelli e domina la città e l’intero golfo. Il panorama più bello Castel Sant’Elmo

Il più grande dei sette castelli e domina la città e l’intero golfo. Il panorama più bello La magia delle luci del Decumano Sommerso nel Centro Antico – Sotto il decumano maggiore a 35 m. di profondità, un percorso di un chilometro Museo dell’Acqua

Sotto il decumano maggiore a un percorso di un chilometro I luoghi della Napoli di Sorrentino nel film “È stata la mano di Dio” – Un bel film del premio Oscar che narra la sua giovinezza i luoghi del film. “È stata la mano di Dio”

bel film del premio Oscar che narra la sua giovinezza i luoghi del film. Riaperta una vasta area chiusa al pubblico del Parco della Villa Floridiana al Vomero – Ristrutturata e riaperta di circa 21.000 mq Parco della Villa Floridiana

riaperta di circa 21.000 mq 5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.1) le foto pazzesche di Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti a Napoli 1

foto pazzesche di Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2) le foto pazzesche di Napoli Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti a Napoli 2

Altri eventi da non perdere che si svolgono a Napoli

Napoli Città Libro: gli eventi gratuiti di maggio 2022

Napoli Città Libro propone ancora tanti eventi per il mese di maggio 2022 con il NapoliCittàLibro OFF, con anche presentazioni di libri in diversi luoghi della città con ospiti nazionali e internazionali. prossimi 3 e 5 maggioNapoli Città Libro

Alberto Angela registra a Napoli “Ulisse” tra i Quartieri Spagnoli e il Lungomare

Inizieranno il 3 maggio 2022 le riprese di una puntata di “Ulisse: il piacere della scoperta” con Alberto Angela che sarà a Napoli tra via Partenope e i Quartieri Spagnoli Alberto Angela a Napoli

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

Ritorna Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata all’Archeologia con incontri dal taglio accattivante. Giovedì 5 maggio – Valentina Cosentino – gli scavi ottocenteschi in via Santa Teresa “Incontri di Archeologia

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 2 al 7 maggio

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 2 sabato 7 maggio 2022, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere. 4 eventi gratuiti a Napoli

Sempre tanti eventi ogni weekend a Città della Scienza a Napoli – Aperto al pubblico dal martedì alla domenica il grande Scienze Center Città della Scienza

Mostre, musei e luoghi di cultura da visitare

Van Gogh, Klimt e Monet in mostra a Napoli per “Arte Virtuale Experience”

Le opere di tre grandi artisti esposte insieme a Napoli fino al 5 giugno 2022 nella storica chiesa di San Biagio Maggiore in una speciale mostra digitale dal titolo “Arte Virtuale Experience” sulle opere e il mondo dei tre grandi artisti. Arte Virtuale Experience

“E’ stata la mano di Dio”: al MANN in mostra le foto di scena del film

Fino al 5 settembre 2022 al MANN di Napoli una bella mostra fotografica racconta il bellissimo film di Paolo Sorrentino attraverso 51 scatti ripresi sulle scene da Gianni Fiorito “È stata la mano di Dio – Immagini dal set”

Andy is back: 130 opere di Andy Warhol in mostra al PAN di Napoli

Fino al 31 luglio 2022 ben 130 opere del grande Andy Warhol nella mostra antologica Andy is back al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli: ci sarà anche la ricostruzione della celebre Silver Factory newyorkese. Andy is back

“Oltre Caravaggio”: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Fino al 7 gennaio 2023 nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

La mostra “Van Gogh multimedia e La Stanza segreta” a Palazzo Fondi di Napoli

Fino al 26 giugno 2022 Van Gogh Multimedia e la Stanza Segreta“. a Palazzo Fondi una mostra che è già affollata dal pubblico “ Van Gogh multimedia e La Stanza segreta

Il Comicon 2022 continua a Napoli con il COMICON OFF con mostre e iniziative

Il 25 aprile 2022 termina a Napoli il Comicon ma anche quest’anno il grande festival continua con tanti eventi e mostre attraverso il COMICON OFF, gli eventi fuori dal Salone fino a settembre.gli eventi del COMICON OFF

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Una mostra con le foto di Luigi Spina ci mostra gli straordinari depositi del Mann

Fino al 30 giugno una straordinaria mostra fotografica di Luigi Spina “Sing Sing. Il corpo di Pompei” ci farà ammirare i capolavori custoditi nei depositi del MANN. I depositi del MANN

Prorogata a Napoli la grande mostra “Claude Monet the Immersive Experience”

300.000 visitatori nel mondo e tantissimi a Napoli per la mostra immersiva dove si “entra” in un dipinto per immergersi completamente nell’opera fino al 31 maggio Claude Monet a Napoli

Il Museo del Mare di Napoli tra nuove proposte e preesistenze

Una proposta per una nuova sede per il Museo del Mare di Napoli ospitato in una struttura insufficiente. Quali sono i musei del Mare a Napoli. Il Museo del Mare

In mostra al Mann i giocattoli dei bambini di 2000 anni fa

Fino al 2 giugno 50 reperti, recuperati dai depositi del Museo per la mostra “Giocare a regola d’arte”, oggi tesori ma, secoli fa, semplici giocattoli dei nostri antenati. Giocare a regola d’arte

Rethinking Nature al Museo Madre di Napoli: 40 artisti ripensano la natura e l’arte

Fino al 5 giugno al Madre di Napoli la mostra Rethinking Nature, una mostra multidisciplinare sui temi dell’ecologia, della sostenibilità e della contemporaneità Rethinking Nature

A Palazzo Reale “La Galleria del Tempo” mostra permanente sulla storia di Napoli di 1800 mq La Galleria del Tempo

di 1800 mq A San Domenico Maggiore ‘Durante’ mostra gratuita di Cyop&kaf, ispirata alla Divina Commedia Prorogata al 13 maggio ‘ Durante’

ispirata alla Divina Commedia Prorogata al 13 maggio La mostra “Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli” nel Complesso di Donnaregina fino al 30 aprile – Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli

fino al 30 aprile “Tutankhamon – un viaggio verso l’eternità”: una mostra a Castel dell’Ovo Fino all’8 maggio 2022. Tutankhamon

L’attualità: succede a Napoli in questo periodo

Apre un grande parcheggio multipiano nella Stazione centrale di Napoli

Un nuovo maxi parcheggio di ben tre piani per 359 posti auto ha aperto nella stazione ferroviaria di Napoli Centrale a piazza Garibaldi: previsti anche punti di ricarica elettrica e sosta gratuita per i primi 15 minuti. parcheggio multipiano a Napoli Centrale

A Napoli Zed1 realizza il più grande eco murales anti smog del Sud

A Napoli, sui muri di una scuola a Fuorigrotta, è stato realizzato il più grande eco murales del Sud, un’opera anti-smog che assorbirà ogni giorno lo smog di ben 79 veicoli. A Napoli Zed1

L’Hotel più alto d’Italia si trova a Napoli ed è il NH Napoli Panorama

Il NH Napoli Panorama, è l’hotel più alto d’Italia ed è quel grattacielo di 100 metri che si trova nel centro di Napoli, a via Medina: 222 camere con panorama mozzafiato NH Napoli Panorama

Due straordinari murales di Jorit per la pace, a Napoli e a Salerno

A Napoli e a Salerno due murales di Jorit contro la guerra sulle pareti di due scuole: Dostoevskij a Napoli e Peace a Salerno Jorit per la pace

I restauri delle opere d’arte della Metro Linea 1 nelle stazioni Materdei e Salvator Rosa

Completata la prima fase dei restauri di alcune opere d’arte presenti nelle stazioni della Metro Linea 1 nella stazione Materdei e in quella di Salvator Rosa. Le opere già restaurate e quelle da fare. Restauri delle opere d’arte della Linea 1

Linea 6 della Metro di Napoli: stazione San Pasquale una nuova stazione dell’arte

Aprirà a giugno definitivamente la Linea 6 della Metro di Napoli da Fuorigrotta fino alla Riviera di Chiaia. Come sarà la nuova fermata San Pasquale. Stazione San Pasquale

Cosa fare a Napoli quando piove

Noi napoletani, a dirla tutta, siamo meteoropatici: se piove siamo tristi e ci chiudiamo in casa. Siamo abituati al nostro sole e alle giornate belle, però, d’inverno possiamo mai chiuderci in casa e non amare la nostra Napoli? L’influencer effe_pad ci ha consigliato 5 (+1) cose da fare a Napoli quando piove! Cosa fare a Napoli quando piove

La Metro linea 6 arriverà a Posillipo, a piazza San Luigi

Novità per la linea 6: a giugno aprirà fino a San Pasquale, arriverà a Posillipo e avrà il deposito officina a via Campegna con una stazione nella zona della stazione FS Campi Flegrei. La Metro linea 6

Virgin Active apre una Maxi Palestra di due piani sul lungomare di Napoli – a Santa Lucia di fronte a Castel dell’Ovo in via Nazario Sauro 17. Virgin Active

a di fronte a in via Nazario Sauro 17. L’Amica Geniale 3: la trama della quarte e ultima puntata e come rivedere le altre – come rivedere le precedenti L’Amica Geniale 3

come rivedere le precedenti Marinella apre un nuovo un negozio a Londra – Lo storico marchio di cravatte napoletano apre una nuova boutique a Londra M arinella a Londra

Lo storico marchio di cravatte napoletano apre una nuova boutique a Londra M a Anche Air France elogia Napoli e la inserisce nella sua guida dei posti da visitare – Air France una delle più grandi al mondo le dedica molto spazio nella sua guida online Air France su Napoli

una delle più grandi al mondo le dedica molto spazio Per la CNN Napoli è tra le 22 destinazioni da non perdere nel 2022 – per La CNN Napoli è assolutamente da vedere l’unica città italiana “ 22 top destinations to visit in 2022”

La CNN Napoli è assolutamente da vedere l’unica città italiana “ Mare Fuori: la serie di Rai 2 girata a Napoli. Si farà anche la terza stagione trasmessa su RAI 2 e ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di Nisida Mare Fuori

trasmessa su RAI 2 e ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di Nisida Torna a Napoli Notre Dame de Paris con il cast originale Vent’anni di successi per una opera al Teatro Palapartenope dal 27 al 30 ottobre 2022. Notre Dame de Paris

Dove mangiare a Napoli o ordinare a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti, trattorie, pub e pizzerie aperti a Napoli normalmente e per l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono sempre il delivery.

Apre a Napoli Burgez, il fast food di qualità più irriverente d’Italia

Burgez il primo fast food di qualità italiano apre a Napoli a via Chiaia. Il primo locale nel sud Italia. Burgez è una catena di locali ma anche un fenomeno di costume, di comunicazione e di marketing Burgez a Napoli

A Napoli Healthy Color, il fast food salutare di Sfera Ebbasta, Andrea Petagna e Marcelo Burlon

Aperto Healthy Color Napoli, il fast food salutare di Sfera Ebbasta, Andrea Petagna e Marcelo Burlon al Corso Umberto I, vicino la nuova stazione della Metro 1 Duomo Healthy Color Napoli

Pizze Fritte a Napoli: 8 locali certificati dall’Associazione Verace Pizza Napoletana

L’AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) ha messo a punto un disciplinare internazionale dedicato alla pizza fritta assegnando a 8 pizzerie storiche la certificazione. La Vera Pizza Fritta

Le ottime Zeppole: come farle e dove comprarle a Napoli

Alla festa del Papà ma anche in altre occasioni è tradizione regalare la squisita Zeppola di San Giuseppe, come farle e dove comprarle a Napoli Zeppole di San Giuseppe

Cornè, il Cornetto Experience al Vomero

Nasce Cornè, il Cornetto Experience al Vomero dall’esperienza del Pasticciere Vincenzo Baiano e dello Chef Simone Profeta. Un format dedicato esclusivamente alla cornetteria e tutte le sue sfumature. Da provare in via Cilea 26 al Vomero a Napoli. Cornè, il Cornetto Experience

Migliori pizzerie di Napoli e Campania secondo il Gambero Rosso 2022

Pubblicata la 9^ guida alle Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso per il 2022. Tra 680 locali in Italia i primi 5 sono campani. Le pizzerie migliori della Campania

Le Pizzerie da provare a Napoli

Le paninerie da non perdere a Napoli e dintorni

Ristoranti, Trattorie, Pasticcerie e Street food da non perdere

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata