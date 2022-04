Zephyros, Il soffio dell’anima: serata musicale straordinaria nel Museo di Pietrarsa a Napoli

Una imperdibile serata musicale nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Napoli un luogo splendido che si trova sul mare, con una straordinaria vista sul Golfo di Napoli e con, alle spalle il Vesuvio. Una serata particolare di musica dal vivo da non perdere

Contenuto sponsorizzato

Il 7 Maggio 2022 alle ore 20:30 si terrà una serata speciale e da non perdere al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

L’evento si chiama “ZEPHYROS – Il soffio dell’anima”, ed è una imperdibile serata musicale a cura del Maestro Ivana D’Addona al pianoforte, Gennaro Desiderio al Violino, Maurizio Fagiani al Violoncello, Paolo di Lorenzo alla Viola e Marco Gaudino al Flauto. I testi sono a cura di Renato Granato e Salvatore Coccoluto.

Ad aprire il concerto la Corale Libentia Cantus, diretto dal Maestro Carlo Intoccia. La serata sarà arricchita dalle opere d’Arte di Carmen Novaco e da alcuni momenti recitati da Antonio Gargiulo.

Zephyros, Il soffio dell'anima: prezzi, orari e date

sabato 7 Maggio 2022 alle ore 20:30 Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo biglietto: Biglietto Intero: € 20,00 – Biglietto Ridotto (under 18, ferrovieri in servizio e familiari con CLC): € 15,00 – I biglietti sono già disponibili sul sito Azzurro Service e presso la biglietteria del Museo di Pietrarsa (per conoscere gli orari di apertura visita il sito ufficiale).

Biglietto Intero: – Biglietto Ridotto (under 18, ferrovieri in servizio e familiari con CLC): – I biglietti sono già disponibili sul sito Azzurro Service e presso la biglietteria del Museo di Pietrarsa (per conoscere gli orari di apertura visita il sito ufficiale). Contatti e informazioni: 081472003– museopietrarsa@fondazionefs.it – Per assistere alla performance musicale è necessario mostrare il Green Pass come da normative vigenti. Per tutta la durata dello spettacolo gli spettatori dovranno indossare la mascherina FFP2. Parcheggio convenzionato a pochi metri dall’ingresso

