Eventi vicino Napoli e in Campania nel weekend dal 6 all’8 maggio 2022

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend, dal 6 all’8 maggio 2022, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi da non perdere e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare

Tanti eventi, sempre in sicurezza e rispettando le normative in vigore, anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 6 all’8 maggio 2022. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli eventi da non perdere in Campania nel weekend dal 6 all’8 maggio 2022

Zephyros, Il soffio dell’anima: serata musicale straordinaria nel Museo di Pietrarsa

Una imperdibile serata il 7 Maggio 2022 sul mare nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. “ZEPHYROS – Il soffio dell’anima”, una serata musicale a cura del Maestro Ivana D’Addona ZEPHYROS – Il soffio dell’anima

“I Miti dell’Ade”: spettacolo sulle sponde del lago Fusaro

Domenica 8 maggio 2022, festa della Mamma, alle ore 17,00 e poi alle 18.00, si terrà “I miti dell’Ade: spettacolo itinerante coi personaggi della mitologia flegrea legati agli inferi”. Uno spettacolo da non perdere sulle sponde del lago del Fusaro e nei boschi del Parco della Quarantena, I Miti dell’Ade

I laboratori del gusto: un mese di eventi enogastronomici del Parco Archeologico di Ercolano

Dal 24 aprile al 22 maggio 2022 si terranno ad Ercolano I laboratori del gusto, un ciclo di eventi enogastronomici del Parco Archeologico di Ercolano. I laboratori sono in collaborazione con Slow Food Vesuvio e si svolgeranno nel Parco Maiuri Prossimo il cece un alimento più antico dell’umanità – 8 maggio I laboratori del gusto

Viaggio nella storia del Regno di Napoli: spettacolo itinerante alla Reggia di Portici

Ritorna a grande richiesta, sabato 7 maggio 2022, lo spettacolo itinerante “La reggia di Portici – Viaggio nella storia del regno di Napoli” proprio nelle magnifiche sale della Reggia borbonica. Viaggio nella storia del Regno di Napoli

Due weekend di festa e sfilate di carri per il Gran Carnevale di Maiori

Nei due weekend del giorno 8 e del giorno 15 maggio 2022 ci sarà una grande festa a Maiori per la 48esima edizione del Gran Carnevale di Maiori. Rimandato da tempo per l’emergenza, il Gran Carnevale di Maiori ritorna come festa di primavera con ben due sfilate: Carnevale a primavera.

Yoga e meditazione a Praiano, in costiera amalfitana: arriva il festival diffuso Namasté

Si terrà a Praiano, sulla “divina” costiera amalfitana nei giorni 6-7-8 maggio 2022 e poi il 10-11-12 giugno 2022, la seconda edizione di “Namasté Praiano. Oasi Olistica”, il festival diffuso di yoga e meditazione. Namasté Praiano

Festa della Mamma nel Real sito Borbonico di Carditello

Weekend speciale per la festa della Mamma il 7 e 8 maggio nel magnifico Real sito Borbonico di Carditello con spettacoli, visite accompagnate e poi anche aperitivi e eventi per bambini e adulti per la Festa della Mamma Visite, assaggi, spettacoli a Carditello

Fusarowalking. Passeggiata sulle sponde del Fusaro

Sabato 7 Maggio ore 10.30 MOREA vi accompagnerà lungo le sponde del Lago Fusaro, laguna salmastra conosciuta fin dal III sec. a.C. come Acherusia Palus, alla scoperta di un luogo unico, ricco di storia e di leggenda, oggetto di visita da parte di illustri personaggi della cultura e della politica. La vicinanza al mare e la presenza di varie specie animali contribuiscono ad accrescerne la particolarità !Costi: Adulti: 10 Euro / Bambini dai 6 ai 13 anni : 5 euro – Prenotazione obbligatoria Tutte le info al 3281917307 – moreaoutdoor@gmail.com Morea FusaroWalking

Vulcano 4S: eventi gratuiti a Torre del Greco

Musica, spettacoli e buon cibo, per tanti appuntamenti gratuiti a prenotazione obbligatoria con anche spettacoli di Paolo Caiazzo, Enzo Gragnaliello, Tony Esposito e Patrizio Rispo. E poi il Corteo storico con 100 figuranti, sbandieratori e musici Vulcano 4S: eventi gratuiti

Rassegna letteraria gratuita al tramonto nella splendida Villa Campolieto

Appuntamenti gratuiti al tramonto tra letture e presentazioni di libri alla presenza di noti autori. Al via Campolieto Book Garden nella straordinaria Villa Campolieto. Prossimo 13 maggio Campolieto Book Garden

Aperto gratuitamente il sentiero n 4 del Parco del Vesuvio “Attraverso La Riserva Tirone”

Aperto ad accesso libero al pubblico fino al 31 dicembre 2022 lo straordinario sentiero n. 4 “Attraverso la Riserva Tirone” del Parco Nazionale del Vesuvio il sabato e la domenica, sentiero n 4 del Parco del Vesuvio

Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo

Ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità. Visite accompagnate a soli 5 euro. Il teatro fu il primo monumento ad essere scoperto nel periodo borbonico Prossima sabato 4 maggio Teatro Antico di Ercolano

A Forio d’Ischia visite e concerti ai Giardini la Mortella

Riaprono alle visite al pubblico gli splendidi Giardini La Mortella di Forio d’Ischia tra i più belli al mondo, Nei weekend anche imperdibili concerti. Prossimi 7 e 8 maggio Visite e concerti alla Mortella

Parco Nazionale del Vesuvio: apre gratis il sentiero n. 11 “La Pineta di Terzigno”

Un nuovo e bellissimo sentiero nel Parco Nazionale del Vesuvio in località Piana Tonda nel Comune di Terzigno percorribile anche dalle persone con difficoltà motorie. “La Pineta di Terzigno”

Puteoli Sacra: visite straordinarie alle bellezze del Rione Terra

Un nuovo percorso di visita alla scoperta delle straordinarie bellezze del sito archeologico e museale nel Rione Terra di Pozzuoli in Via Marconi 2/A che si chiama “Puteoli Sacra” Un viaggio di 2500 anni tra l’arte e la bellezza con visite guidate allo straordinario tempio-duomo, nato dalle colonne marmoree del tempio di Augusto e ad altre bellezze site sul Rione Terra Puteoli Sacra:

Riparte la funivia del Monte Faito: in 7 minuti dal mare alla montagna

Riprendono sabato 16 aprile le corse della straordinaria Funivia del Faito, che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del Monte Faito tra panorami straordinari. Funivia del Faito

A Bacoli la spiaggia di Casevecchie, di oltre 5000 mq, torna fruibile dopo 40 anni

Un luogo stupendo viene restituito in questi giorni ai cittadini: liberata a Bacoli la spiaggia di Casevecchie, tra il centro di Bacoli e Miseno, dal lato del mare. Una spiaggia di oltre 5.000 mq di sabbia con un panorama mozzafiato. Inaccessibile da oltre 40 anni viene restituita a tutti. A Bacoli la spiaggia di Casevecchie

Visite guidate e tanti eventi nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro

In ogni weekend del mese di aprile 2022 ci saranno delle belle passeggiate guidate e altri eventi tra i boschi e la natura dell’Oasi di San Silvestro a San Leucio a Caserta. Prossima 4 maggio Oasi Bosco di San Silvestro

Parco Archeologico di Ercolano: apre la Casa della Gemma, un luogo straordinario

Un vero gioiello del Parco Archeologico di Ercolano ha aperto al pubblico, in via sperimentale e con ingressi ridotti. La Casa della Gemma famoso in tutto il mondo per i suoi preziosi mosaici pavimentali. la Casa della Gemma

I grandi vini della Campania: oltre 220 aziende della Campania al Vinitaly 2022

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

“La casa del giorno”: visite straordinarie a Pompei alle Domus non accessibili

Un programma di aperture straordinarie ad alcune antiche Domus di Pompei, con visite accompagnate una al giorno. visite straordinarie a Pompei

Riapre il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano

Riaperto al pubblico il grande parco di Villa Bruno a San Giorgio, uno tra i più belli delle ville del Miglio d’Oro, Riapre il parco di Villa Bruno

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia

Scoperta eccezionale a Velia vicino ad Ascea nel Salernitano. Trovate armi probabilmente appartenenti alla prima grande battaglia svolta in mare nel 540 a.C. Parco di Velia

Un francobollo speciale per celebrare Procida Capitale Italiana della Cultura 2022

La prima iniziativa del ricco programma culturale per Procida 2022: l’emissione di un francobollo dedicato e l’invio di 22 lettere sul futuro indirizzate ad altrettanti ambasciatori mondiali di coraggio, inclusione, libertà, sostenibilità e immaginazione Procida Capitale

Il comune di Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d’Italia

Il borgo di Gesualdo in provincia di Avellino è tra i borghi più belli d’Italia. Visite guidate contattando la Pro-loco. Con Gesualdo salgono a 12 i borghi campani presenti nella classifica nazionale. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

A Vico Equense la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

Fino al 30 settembre 2022 nel Complesso Monumentale della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense, la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro, incentrata sui preziosi ideati da Dalí, Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Piantati migliaia di nuovi alberi nel Parco Nazionale del Vesuvio

Grandi novità sul Vesuvio dove grazie a varie iniziative sono stati piantati, negli ultimi tempi, oltre 3.700 nuovi alberi grazie alla collaborazione tra l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e varie aziende o associazioni. piantati 3700 nuovi alberi

