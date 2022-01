Riprendono le proiezioni gratuite di film in lingua originale al Cinema Astra di Napoli a cura del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università Federico II. I film sono gratuiti per gli studenti e sono in lingua originale con sottotitoli in italiano

Riparte, anche per il 2022 la XV Rassegna del cineforum in lingua originale del CLA Centro Linguistico di Ateneo dell’Università Federico II che si svolgerà fino a maggio 2022 presso il Cinema Accademy Astra di via Mezzocannone a Napoli.

Una bella rassegna che propone, con inizio alle ore 18, tanti film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Organizzato dalla Università Federico II il Cineforum dell’Astra è ad ingresso gratuito, previa registrazione, per gli studenti ma è aperto al pubblico.

Il programma di gennaio e febbraio 2022

I film si tengono al Cinema Astra via Mezzocannone 109, Napoli di martedì ed iniziano alle 18, con apertura della sala ore 17,45. Ingresso con Super Green Pass e Mascherina FFP2 obbligatoria per tutta la durata della proiezione.

11 gennaio – Dolor y Gloria – di Pedro Almodòvar (2019)

18 gennaio – My Octopus Teacher – di Pippa Ehrlich e James Reed (2020)

25 gennaio – Jojo Rabbit – di Talka Waititi (2019)

1 febbraio – La Vie Scolaire – di Mehdi Idir

8 febbraio – Just Mercy – di Destin Daniel Cretton (2019)

15 febbraio – Walchensee Forever – di Janna JJ Wonders (2020)

22 febbraio – Yesterday – di Danny Boyle (2019)

La rassegna è organizzata dal CLA, Centro Linguistico di Ateneo in collaborazione con il COINOR, il Goethe Institut, il Master in II livello in Drammaturgia e Cinematografia e F2 Radio Lab.

